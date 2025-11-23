ET專訪／許智傑：我跟林岱樺最認真跑基層　支持度如雪球不怕棄保

中央選舉委員會已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。高雄市長陳其邁任期將屆，民進黨內初選競爭格外激烈，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都表態參戰；反觀國民黨幾乎已定於一尊，將由立委柯志恩出戰。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出高雄市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。

2026大選剩下一年不到，民進黨部分在高雄想要延續「綠色執政」，除了柯志恩的強力挑戰，4名有意參選者還要經過初選強力檢驗。對於黨內對手，立委許智傑近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時直言，這20年來，就是他跟林岱樺最認真跑基層，自己的支持度像是一個雪球會越滾越大，「我基層確實比其他人強，兄弟姊妹爬山各自努力，最後一定會團結勝利」。至於是否擔心棄保一說？許智傑自信表示，「不擔心，我是最大公約數」。

初選就是君子之爭 許智傑曝優勢：自己27年沒有周休二日

對於初選的競爭，許智傑在專訪中多次強調君子之爭。許也透露，目前他跟邱議瑩都有成立競選總部，「邱議瑩成立當天我有質詢沒辦法去，我弟弟有去，當然我總部成立時也有邀請她跟其他同黨候選人，大家禮貌性互相邀請，也謝謝他們願意來加油，各派系議員也來很多位，而且我一台遊覽車都沒動，謝謝各方好友。當天包含農漁商會、各大團體都有到」。

而連日鐵人行程、基層跑透透，許智傑透露，自己已經27年沒有周休二日，就是這樣跑，「如果高雄市長我也不用周休二日，有正式活動就參加，如果沒有活動也到社區走走、跟市民聊聊，這部分應該只有我比較做的到」。

絕不擔心棄保 許智傑「支持度如雪球」：我是最大公約數

然而近期民調、傳言滿天飛，地方更盛傳，同屬新系的賴瑞隆、許智傑會有棄保操作，是否擔心被棄保？許智傑自信表示，「不擔心，我是最大公約數」。他提出最近幾份民調，許表示，注意相關數據就會發現，他的民調上升很快，自己動作一直都比較小，直到今年七月才有比較大動作，而其他人可能宣傳做久了。許語帶神秘透露，「也有一個對手跟我弟弟說，我民調上升很快」。

許智傑形容，他的支持度像是一個雪球會越滾越大，「我基層確實比其他人強，兄弟姊妹爬山各自努力，最後一定會團結勝利，而初選不管是何時整合還是最後都沒有，屆時就是看人民的接受度，我應該非常有機會脫穎而出」。

對於棄保傳言，許智傑表示，自己不需要棄保，也不能講別人怎麼想，但彼此之間怎麼想倒是可以談談，畢竟大家都認為自己最適合、當仁不讓，還要考量派系的接受程度，「我跟各派系都不錯，應該是參選人裡人緣最好的，派系有各自立場跟態度都尊重，但如果要各派系都能接受，應該還是我比較適合」。

不擔心林岱樺脫黨參選 許智傑：我跟她最認真跑基層

而跨派系甚至跨黨派的溝通，許智傑直言，坦白講有一些國民黨議員跟里長，「他們只要願意做事，我也會幫忙，包含不同黨派互動，我應該比較能做一個全民的市長。各派系互動，我比較有機會跨派系，有些人可能就比較侷限，跟各派系都保持比較好」。

至於黨內有聲音憂心林岱樺變成破口，許智傑回應，不會啦，林岱樺也講說，只要公平競爭她會尊重遊戲規則，不會脫黨參選。他們派系、家族跟我私交都不錯，自己也有詢問，「我認為她最後不會脫黨參選，林岱樺的基層真的也蠻強，這20年來，就是她跟我最認真跑基層」。