李四川民調領先參選新北蓄勢待發　黃國昌：盼有機會跟川伯請益

▲民眾黨主席黃國昌出席「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖」園遊會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院昨三讀《地方制度法》修正，未來直轄市將可設3位副市長，綠營更酸是為台北市人口流失問題解套的「李四川條款」。如今在輝達落腳北士科告段落後，李四川民調維持高檔，參選新北市蓄勢待發。對此，民眾黨主席黃國昌說，民主政治本來就是選賢與能，李四川如果未來有意要參選新北市長，他都是以非常開放的心胸，也希望未來有機會可以跟李請益。

黃國昌表示，昨天的《地方制度法》修正，其實是為了要讓整個地方制度可長可久，針對有六都的副首長以及縣市首長，跟現在的員額比起來增加，主要是要讓各個縣市在整個地方治理上面的推進能夠更順暢。

黃國昌指出，用「李四川條款」形容真的有點太沉重了，「我覺得對李四川其實也不盡公平，李四川現在在台北市擔任副市長，相信他輔助蔣萬安市長的表現大家有目共睹」。

黃國昌表示，民主政治本來就是選賢與能，李四川如果未來有意要參選新北市長，「其實從我的角度上面來看，我都是以非常開放的心胸，我也希望有機會，然後可以跟李四川請益，畢竟李四川過去從高雄市到台北市擔任副手的經驗相當豐富」。

黃國昌強調，在選舉的時候，彼此之間良性競爭，不用把選舉看成是你死我活，對於現在在台灣已經被民進黨搞得很肅殺的氣氛，應該會有所幫助。