首期《超人》漫畫賣出2.8億天價！　媽媽遺物大秘寶

▲第一期《超人》（Superman #1）漫畫拍出新台幣2.8億元。（圖／翻攝Heritage Auctions網站）

記者葉國吏／綜合報導

一套塵封於美國加州閣樓的1939年《超人》（Superman #1）漫畫近日拍出驚人價格——以912萬美元（約新台幣2.8億）落槌，刷新漫畫拍賣史上的最高紀錄。

根據《CNN》報導，加州北部的三兄弟在整理已故母親遺物時，意外於閣樓的紙箱中找到這本極具收藏價值的漫畫。它被包裹在舊報紙中，狀態佳到令人驚嘆。知名拍賣行Heritage Auctions將其譽為「保存狀況最完美的版本」，吸引眾多收藏家目光。

拍賣行的消息指出，三兄弟的母親生前曾提到自己擁有不少珍貴漫畫，但家人直到去年假期整理遺物時，才發現她的珍藏包括早期《動作漫畫》（Action Comics）的五本期刊。這些舊書中，最引人注目的就是這本《超人》創刊號，成為拍賣場上的焦點。

此次拍賣紀錄超越此前的最高價格——1938年首次亮相《超人》的《動作漫畫》第一冊曾以600萬美元（約新台幣1.8億）成交。專家表示，《超人》創刊號的高估價，除了因其保存完好，還因其是DC推出的首批50萬冊之一，具有無可取代的歷史意義。