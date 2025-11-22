聯準會大老鬆口放鴿　稱近期仍有降息空間

▲美國聯準會（Fed）大樓。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國聯邦準備理事會（Fed）一位高層官員周五表示，聯準會「近期」仍有降息空間。此番言論提高了聯準會在12月9日至10日會議上降息的可能性。儘管其他決策官員堅稱，為確保未來幾個月通膨能回落，目前應維持借貸成本穩定。

根據路透社報導，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）在智利中央銀行的一場會議上表示，美國近期仍有進一步降息的空間，且此舉不會危及聯準會的通膨目標，也有助防範就業市場出現下滑。威廉斯在利率政策上擁有永久投票權，還是負責制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）的副主席，在聯準會地位僅次於主席和副主席。

威廉斯在這番新的談話中表示：「我認為目前的貨幣政策屬於適度限制性...因此，我仍然認為短期內有進一步調整聯邦基金利率目標區間的空間，以使政策立場更接近中性範圍。」這番言論促使投資人預期美國央行在12月會議上降息一碼的可能性接近60％，扭轉了先前因擔憂通膨而堅信聯準會將暫停升息的看法。

受到威廉斯言論、周四數據顯示9月份失業率從前一個月的4.3%上升至4.4%的影響，市場預期聯準會基準利率可能調降，美國公債殖利率應聲下跌。

威廉斯指出，就業市場似乎正在降溫，並將9月份的失業率與疫情前「勞動市場尚未過熱」的時期進行了比較。儘管物價上漲率遠高於聯準會2％的目標，導致通膨進展「暫時停滯」，但他預期隨著關稅影響在經濟中逐步顯現，物價壓力將會減緩。

威廉斯說，聯準會需要在「不對我們的最大化就業目標造成過度風險的情況下」，達成其通膨目標。

他的評論正值聯準會內部就是否應在12月降息展開辯論之際。其他一些地區性聯邦準備銀行總裁則劃下紅線，反對進一步降息，直到通膨明確從目前仍然偏高的水平降至聯準會2%的目標為止。

不過，聯準會（Fed）前幾天公布的最新政策會議紀要顯示，許多聯準會官員傾向於12月維持利率不變。