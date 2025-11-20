疾管署官員爆公器私用！　技工當私人廚娘

▲衛福部疾病管制署東區管制中心簡姓主任遭控公器私用，指示女技工每日幫料理早餐、午餐。 （圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

彰化縣花壇鄉鄉長顧勝敏為清理自家土地樹木跟竹木，私下指示廖姓清潔隊長率隊協助，檢方認為2人公器私用，日前依法提起公訴。本刊近日接獲爆料，指衛福部疾病管制署東區管制中心簡姓主任，讓技工替他料理早餐、午餐，同樣公器私用，但基層員工向政風室檢舉，簡僅被告誡，引起員工不滿。

「簡主任把技工當作私人廚娘，這不是濫權？不是土皇帝嗎？」A先生告訴本刊，簡男在東區管制中心任職多年，長期辱罵、咆哮、貶低下屬，還濫用權力指示女技工每天早上7點多替他備早餐，除了要準備熱地瓜和茶葉蛋等主食，還要備妥咖啡、茶或豆漿、燕麥粥等至少2種以上的飲品，讓簡搭配早餐飲用。

A先生說，女技工除了替簡姓主任準備早餐，每天早上9點多，不管手邊的工作是否已完成，她又得接著幫簡料理中餐，從冰箱挑選當日食材，將蔬菜洗淨後再備料主食，每天固定11點開煮，將菜依序放進餐盤，11點50分一到，女技工就將餐點送至主任辦公室，供簡享用，不僅菜色豐富隨餐還會附上水果跟熱湯，堪比月子餐級別。

▲女技工每天固定11點開煮，12點不到就將餐點親送至主任辦公室，供簡享用。

每天接近中午，簡姓主任只要坐在辦公室，就會有人主動送上午餐，日常生活照料享有高官待遇，看不慣簡明目張膽公器私用的行為，基層員工冒著被發現的風險陸續完成蒐證，最後向政風室檢舉，但過了好幾天都沒下文，讓員工很無奈。



