網紅假冒雄女拍「乖乖牌變壞女孩」　學姐黃捷怒了：別亂貼標籤

▲吳姓網紅拍攝爭議影片遭到撻伐，但他不認為自己有錯。（圖／翻攝自IG）



記者賴文萱／高雄報導

高雄擁有4.4萬名粉絲的服飾店吳姓網紅，找人穿上雄女制服喬裝成女高中生，拍攝「乖乖牌變壞女生」的改造影片，引起學生、校方不滿，認為影片內容損及聲譽。對此，雄女畢業的民進黨立委黃捷以學姐身分發聲表示，雄女的校風不是外界所想像的「乖乖牌」刻板印象，請不要亂貼標籤！

這支引爆爭議的影片，以「改造雄女學生，你們給幾分！？」作為主題。影片中，女主角先以雄女制服亮相，網紅老闆強調要把她從「乖乖牌」改造成「壞壞女生」，還詢問她是否有男友，女主角則回覆自己喜歡「89」，並同意接受改造。接著兩人回到服飾店，老闆替她挑選一套性感風格的服飾，女主角雖然表示喜歡新的造型，但也坦承「家人會生氣」。

▲假冒雄女學生拍「乖乖牌變壞女孩」，學姐黃捷怒了：別亂貼標籤 。（圖／記者賴文萱翻攝）

影片曝光後，大批自稱「雄女生」、「畢業學姐」與一般網友湧入留言痛批，指出影片情節與真實校園文化完全不符。同樣也是雄女畢業的黃捷發聲指出，雄女之所以反應強烈、校方也提告，是因為該名網紅並不是雄女生，卻穿著制服，冒用身分、誤導大眾，形同欺騙。問題不在她是否喜歡8+9風格，而是「假冒」身分並不妥。

黃捷也說，雄女的校風其實非常開放，一直鼓勵學生展現多元、自由的樣貌，不會被要求成為特定模樣，更不是外界所想像的「乖乖牌」刻板印象。這個錯誤連結與真實的雄女風氣有很大落差，請不要亂貼標籤！

▲雄女師生都認為影片內容不妥損及校譽，已依違反商標法對吳姓網紅提告。（圖／記者許宥孺攝）



雄女則認為，這支爭議影片未經雄女師生同意，即冒用雄女名義拍攝，且影片內容損及雄女聲譽，已造成師生深感不適，校方已於第一時間循各管道澄清、完成校安通報並至警局報案，將續循法律程序提告以正視聽，並維護校譽。

校方也強調，學校校徽、書包、制服、校名均有註冊商標，如有引用須經學校同意始得使用。該影片已全然背離學校教育活動現況且有違反性別平等教育意涵，請外界切勿再行轉傳。

警方證實，雄女代表人已至派出所提告，稱在網路上發現某網友穿著制服扮該校學生拍攝影片，認為內容涉及冒用學生身分，已提出違反商標法告訴，警方依規定受理，並通知拍攝影片當事人26歲吳男到案，全案訊後已函請高雄地檢署偵辦。