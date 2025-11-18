　
社會 社會焦點 保障人權

南港、汐止變停車場畫面曝！4活動同時撤展...車潮塞到晚上9點

▲17日晚間因南港展覽館多活動撤展引發大塞車，警方出動交通快打部隊進行疏導 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲17日晚間因南港展覽館多項活動撤展引發大塞車，警方出動交通快打部隊進行疏導 。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

17日晚間北市南港通往汐止聯外道路大塞車、車流回堵加上雨勢引發民怨！原來南港展覽館1、2館近日同時舉辦「2025台灣國際食品暨設備展」、「台灣茶葉博覽會」、「台灣國際咖啡展」及「國際酒展」等大型展會，因17日傍晚活動陸續結束，大批廠商同步撤展，人員設備車輛紛紛聚集在展覽館周遭，加上豪大雨勢及適逢下班車流以及突發事故影響，導致南港展覽館周邊交通於晚間一度嚴重壅塞。

▲17日晚間因南港展覽館多活動撤展引發大塞車，警方出動交通快打部隊進行疏導 。（圖／記者張君豪翻攝）

南港分局表示，為因應展後撤場車潮，警方先前已規劃交通勤務，並與展館協調提前開放館內停車空間。當日亦在南港路一段、經貿一路、經貿二路及經貿二路105巷等要點部署線上警力，加強交通疏導。

晚間獲報周邊壅塞後，南港警方立即啟動交通快打機制，與交通局及交控中心橫向聯繫調整路口號誌秒數，同時再增派警力投入疏導。從勤務啟動至晚間，共計25名警力投入維護秩序，交通於約21時逐漸恢復順暢。南港分局呼籲民眾，若遇突發狀況或道路壅塞，請耐心等候並配合現場警方指揮，以利交通盡速恢復正常。

▲17日晚間因南港展覽館多活動撤展引發大塞車，警方出動交通快打部隊進行疏導 。（圖／記者張君豪翻攝）

11/16 全台詐欺最新數據

446 1 6573 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

