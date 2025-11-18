快訊／夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

▲藝人夏于喬的父親夏世紘涉嫌吸金遭判刑2年4月，今天到北檢報到發監執行。（圖／記者劉昌松攝）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

藝人夏于喬的父親夏世紘，因涉嫌替從新加坡來台發展富南斯集團吸金33億元，遭檢方依違反銀行法起訴，最高法院在本月5日駁回上訴，判刑2年4月定讞，並通知檢方啟動防逃機制。今(18日)台北地檢署通知夏世紘發監執行，稍早人已報到，不同於其他囚犯，夏爸上囚車前全程舉著雙手遮住臉部。

檢調單位調查發現，富南斯集團在2017年間就從新加坡派出高層來台設點，一開始就找上夏世紘。夏世紘協助找場地舉辦說明會，並招攬會員。而雖然夏爸沒有出面，但內部的成員都對外宣稱，夏爸就是夏于喬的父親。

至於集團則對外誆稱，已經研發出AI人工智慧幫人類賺錢，同時推銷投資美國股票的套裝課程，宣稱投資每單位美金1萬元，每月保證有8％獲利，另外還有分紅8％，總共16％的高利潤。如此高獲利吸引大批民眾掏錢投資，檢方2020年破獲集團起訴時，估計集團共吸金超過33億元，因此依照違反《銀行法》「非法經營收受存款業務罪」起訴夏爸在內的16人。

一審法院認定集團吸金達10億元，夏爸也確實協助集團吸金，一審法院因此將夏爸判刑2年4月。案經上訴高等法院審理後，仍認定該集團吸金數額為10億8,015萬9,953元，其中夏爸參與期間，吸收資金數額為9億2,263萬8,250元，另外夏爸招攬投資人而吸收資金共計1,355萬272元。因此二審駁回夏爸與檢方的上訴，維持夏爸2年4月的刑期。其餘被告也分別判刑5年6月到1年10月不等的刑度。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為二審判決認定事實、適用法律並無違誤，因此於5日駁回上訴，夏爸遭判刑2年4月定讞。最高法院也通知檢方啟動防逃機制，避免夏爸等人落跑，逃避刑責。