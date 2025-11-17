台灣史上首次將發數百萬份民防手冊　內含遇敵應對、如何找防空洞

▲路透社報導，台灣本周將發放數百萬份民防手冊。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

路透社17日最新消息指出，台灣政府本周將向全國居民發放數百萬份民防手冊，此舉是之前從未發生過的事情，目的是幫助台灣居民為潛在的緊急情況做好準備，包含中國發動攻擊的可能性。

根據路透社報導，這本早在9月就已經發布的手冊，內容包含民眾遭遇敵軍時的應對措施，以及應該如何尋找防空洞和準備應急包等，並強調任何關於台灣投降的說法都應被視為假訊息。

負責監督這項工作的台灣國安會副秘書長林飛帆表示，這本手冊展現了台灣捍衛自身的決心，「我們需要讓海峽對岸的人們明白，如果中國做出錯誤的決定，將會付出巨大的代價，因為台灣人有決心和明確的信念來保衛自己，人們願意採取行動來保護彼此」。

林飛帆指出，本周將開始向全國超過980萬個郵箱投放這份民防手冊，而英文版及其他語言的版本也將盡快發放，分發完畢後，台灣政府將藉由宣傳方式，幫助國民準備個人的緊急避難包。

報導指出，這本手冊記載了台灣可能會面臨的各種情況，例如海底電纜遭到破壞、網路攻擊，敵國對台灣船隻檢查等，被視為是衝突發生的前奏，以及後續擴大到全面入侵。

林飛帆直言，台灣已經面臨來自中國的混合式戰爭，包含網路攻擊、滲透、假訊息宣傳和在台灣本島附近的軍事入侵等，「這就好比是諾曼第登陸日及日常生活的對比，諾曼第登陸日代表了正式的入侵，我們目前還沒有面臨到諾曼第登陸日的程度，但正面臨著所謂的日常威脅」。