　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣史上首次將發數百萬份民防手冊　內含遇敵應對、如何找防空洞

▲▼台灣即將於下周出版新版「台灣全民安全指引」，國安會副秘書長林飛帆受訪。（圖／路透）

▲路透社報導，台灣本周將發放數百萬份民防手冊。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

路透社17日最新消息指出，台灣政府本周將向全國居民發放數百萬份民防手冊，此舉是之前從未發生過的事情，目的是幫助台灣居民為潛在的緊急情況做好準備，包含中國發動攻擊的可能性。

根據路透社報導，這本早在9月就已經發布的手冊，內容包含民眾遭遇敵軍時的應對措施，以及應該如何尋找防空洞和準備應急包等，並強調任何關於台灣投降的說法都應被視為假訊息。

負責監督這項工作的台灣國安會副秘書長林飛帆表示，這本手冊展現了台灣捍衛自身的決心，「我們需要讓海峽對岸的人們明白，如果中國做出錯誤的決定，將會付出巨大的代價，因為台灣人有決心和明確的信念來保衛自己，人們願意採取行動來保護彼此」。

林飛帆指出，本周將開始向全國超過980萬個郵箱投放這份民防手冊，而英文版及其他語言的版本也將盡快發放，分發完畢後，台灣政府將藉由宣傳方式，幫助國民準備個人的緊急避難包。

報導指出，這本手冊記載了台灣可能會面臨的各種情況，例如海底電纜遭到破壞、網路攻擊，敵國對台灣船隻檢查等，被視為是衝突發生的前奏，以及後續擴大到全面入侵。

林飛帆直言，台灣已經面臨來自中國的混合式戰爭，包含網路攻擊、滲透、假訊息宣傳和在台灣本島附近的軍事入侵等，「這就好比是諾曼第登陸日及日常生活的對比，諾曼第登陸日代表了正式的入侵，我們目前還沒有面臨到諾曼第登陸日的程度，但正面臨著所謂的日常威脅」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李多慧自曝維持體重的秘訣　粉絲感嘆：很佩服
對台軍售案　陸國防部回應：美國立即停止惡劣行徑
6家虛擬幣公司慘了！金管會開罰702萬
館長便當業績飆3倍！Cheap認證：真的頂但1缺點很鳥
快訊／國3龍井段邊坡火警「火光照亮夜空」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣史上首次將發數百萬份民防手冊　內含遇敵應對、如何找防空洞

避難不用連滾帶爬！全民安全指引19日起普發　明年發送980萬戶

高雄燕巢月世界變「垃圾山」！　國民黨團：陳其邁有在上班嗎？

院版「財劃法」三縣市持反對意見　新北嗆：有空分化不如加強溝通

傳林佳龍出戰2026桃園市長！議員秀對決圖卡　張善政引名言秀自信

鄭麗文黃國昌週三會面！國民黨出席5人曝光　傅崐萁也入列

高雄月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產、已掌握不法業者

經濟學人「台灣病」怎解？　前政委拋倡議：企業不加薪就加稅！

鄭麗文稱「台灣沒事、日本沒事」！　領導人應保持謹慎與克制

選縣長遭綠委批是拚做中共代理人　陳玉珍：金門本該跟大陸多交流

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺

台灣史上首次將發數百萬份民防手冊　內含遇敵應對、如何找防空洞

避難不用連滾帶爬！全民安全指引19日起普發　明年發送980萬戶

高雄燕巢月世界變「垃圾山」！　國民黨團：陳其邁有在上班嗎？

院版「財劃法」三縣市持反對意見　新北嗆：有空分化不如加強溝通

傳林佳龍出戰2026桃園市長！議員秀對決圖卡　張善政引名言秀自信

鄭麗文黃國昌週三會面！國民黨出席5人曝光　傅崐萁也入列

高雄月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產、已掌握不法業者

經濟學人「台灣病」怎解？　前政委拋倡議：企業不加薪就加稅！

鄭麗文稱「台灣沒事、日本沒事」！　領導人應保持謹慎與克制

選縣長遭綠委批是拚做中共代理人　陳玉珍：金門本該跟大陸多交流

比特幣跌破新低！《富爸爸》清崎硬剛市場：一枚都不賣還要加碼

對台軍售案　陸國防部回應：美國立即停止惡劣行徑

王念好9局高飛犧牲打！台灣山林5比4險勝韓職　曾昱磬猛打秀MVP

振永大胸肌讓宋柏緯看呆：害我NG！　「你吃飯了嗎？」像韓文髒話⋯全劇組跟學

才剛奪金鐘獎！鳳小岳首登高雄跨年　第三波卡司曝光

微創手術醫材新兵到　常廣預計12月掛牌上櫃

6家虛幣公司慘了！踩洗錢防治等紅線　金管會共開罰702萬

Seiko職人座鐘登台開賣　滿月款11萬起

「母親的愛」國家的債　長照悲歌該醒了

李多慧25年體重48kg不變！　曝光秘訣「蘋果配花生醬」自製果昔代餐

【不要動啦】銀龍魚突然跳缸 飼主急抓回還丟過頭

政治熱門新聞

快訊／賴清德回應韓國瑜：砍斷桌腳的是中國　別替侵略者找藉口

快訊／中日局勢升溫　賴清德：籲克制展現大國風範！請中國三思

台灣民意民調／四成挺「停砍公教年金」勝反方　游盈隆：罷免失敗後果

民眾黨攻「4縣市」談藍白合？　蕭旭岑這樣說

台東縣府3年還56億債務歸零　後續研議「還稅於民」

鄭麗文稱台灣沒事日本沒事　領導人應保持謹慎與克制

中國遭國際刑警組織打臉　律師：通緝沈伯洋根本無效

SJ東海許願「想看杜拜水舞秀」　20年E.L.F.綠委：陳其邁收到了

民進黨2026初選登記截止　「8人參戰」高雄4搶1、台南妃憲對決

台灣民意民調／五成八贊成恢復公投綁大選　綠站主流民意對立面

賴清德要韓國瑜不應替侵略者找藉口　黃國昌：賴唯一作為就是動嘴巴

月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產

蕭旭岑：一國兩區才能讓兩岸有共同政治基礎

若沈伯洋選台北市長　謝寒冰喊「發100份雞排、跪著直播」

更多熱門

關鍵字：

民防手冊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

即／毒蛋流向35家下游名單曝　4.8星鴨肉羹也中了

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面