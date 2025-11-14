摩斯漢堡「台灣火雞堡」12門市限定　還有3大感恩節優惠

▲摩斯漢堡開賣新品「台灣火雞堡」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

摩斯漢堡推出全新期間限定「台灣火雞堡」，即日起限量於全台12門市販售；11月16日起同步推出3大感恩節優惠，可享指定組合69元起。另外，三商炸雞也有新品「墨西哥醬辣雞腿」，限時買1送2。

▲台灣火雞堡只在全台12門市販售。

摩斯漢堡開賣「台灣火雞堡」，嚴選嘉義在地鮮嫩火雞肉，搭配香濃起司，淋上以台灣噶瑪蘭威士忌為基底、慢火熬煮的酒香黑胡椒醬，售價180元，限定只在高鐵沿線9間門市、桃園機場3門市販售，售完為止。

摩斯高鐵各店也推出限定套餐優惠「台灣火雞堡+摩斯雞塊4個+大杯冰紅茶特價249元」，桃園機場各店專屬套餐為「台灣火雞堡+地瓜米吉拿4個+大杯摩斯咖啡特價310元」。

另外，即日起至12月31日（依台灣火雞堡銷售狀況），凡購買「台灣火雞堡」享「高鐵假期旅遊金2000元」抽獎資格，摩斯漢堡會員持已註冊摩斯卡購買即可參加抽獎，共抽出15人，中獎名單將於2026年1月15日公告於官網及臉書粉專。

業者也提早公布感恩節優惠，11月16日至11月30日可享3大組合優惠，包括「抹茶紅豆米派+大杯冰紅茶優惠價69元」、「超級大麥薑燒珍珠堡或超級大麥海洋珍珠堡+大杯冰紅茶優惠價99元」，以及「黃金海老珍珠堡+大杯冰紅茶優惠價129元」。

▲三商炸雞推出新品「墨西哥醬辣雞腿」。（圖／業者提供，下同）

三商炸雞近日則推出新品「墨西哥醬辣雞腿」，炸雞腿肉裹上特調墨西哥風味辣醬，再撒上香脆花生碎粒增添層次，口感微辣又帶有香料尾韻。

歡慶新品上市，三商炸雞全門市即日起至12月3日可享「買1送2」優惠，外帶6隻墨西哥醬辣雞腿桶，即送6塊雞腿雙響桶及1.25公升可樂1瓶，特價439元；還有「買3送3」，外帶3隻墨西哥醬辣雞腿送3塊義式炸雞，特價225元。期間單筆消費滿488元加碼再送煉乳銀絲卷1份，可累積兌換。

三商i美食會員有專屬優惠，即日起至12月1日凡於APP使用2點即可兌換優惠券，享外帶6隻墨西哥醬辣雞腿桶送6塊雞腿雙響桶、1瓶1.25公升可樂，會員價429元，開放兌換至12月3日。

▲業者祭出限時買1送2、買3送3優惠。