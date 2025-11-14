僑胞龜吼漁港買4顆黃金果988元　彭華幹：連台灣人也坑殺

記者黃翊婷／綜合報導

資深媒體人彭華幹表示，日前朋友招待美國回來的僑胞去萬里龜吼漁港，買了4顆黃金果，結果一秤竟然要988元，相當於1顆將近250元，但由於不想搞壞心情，朋友只好認栽，這件事情也讓他想到近期受到許多人討論的國旅問題，「專門坑殺觀光客？是台灣人也照殺不誤！」

▲黃金果是原產於南美洲的熱帶水果。（圖／翻攝自Facebook／彭華幹）

彭華幹13日在臉書PO文表示，朋友招待美國回來的僑胞去龜吼漁港，在水果攤看到黃金果，因為沒有見過，就好奇買了4顆，沒想到一秤竟然要價988元，相當於1顆將近250元，但上網查詢發現，網路電商有人賣1箱9顆才750元，但由於不想搞壞心情，最後朋友只好認栽了事。

「專門坑殺觀光客？是台灣人也照殺不誤！」彭華幹直言，黃金果在原產地相當便宜，大約台灣1斤50塊，台灣自己種的黃金果從南部運上來大約1斤150元，就算栽種、保存不易，攤商也不能這樣坑殺消費者，「何況他們外表都是黃皮膚，不是金髮碧眼的洋人，中文是通的，你怎麼殺得下去啊？不怕報警抓你嗎？」

彭華幹提到，這件事情也讓他想到如今國旅的高房價問題，「我們的國旅會每況愈下，這些都是原因，就像墾丁什麼都貴，專門宰觀光客一樣，只有民宿的水準卻要收跟直逼五星級飯店相同的價錢，要當盤子你趕快去！」

彭華幹認為，近幾年出國旅遊人數大幅高於國旅，而且自從兩岸交惡之後，來台觀光的人數就再也沒有突破每年千萬人次，這不僅是重大警訊，也嚴重傷害到周邊產業生計，因此希望政府有關單位可以重視這個問題，「這是唯一台灣除了台積電以外可以跟國際競爭的項目。」