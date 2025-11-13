2025資訊月×臺灣教育科技展盛大開展　邀您一同「看見AI進行式」

▲2025資訊月x臺灣教育科技展今年以「看見AI進行式」為主題，於台北世貿一館盛大開展。

圖、文／臺灣教育科技展提供

隨著 AI、數位轉型與教育創新的浪潮持續崛起，「2025資訊月×臺灣教育科技展」於今（13）日在台北世貿一館盛大開展，以「看見AI進行式」為主題，共有2大主題館、7大展區、200家品牌、700個攤位、250場講座，議題多元豐富。內容包含 AI 生活、教育科技、親子共學、在職進修、終身學習等主題，打造互動數位學習遊樂園。作為全臺最盛大的資訊與教育主題盛會，適合全齡觀眾參與－親子、師生、上班族與樂齡族皆可免費入場，還有超值好禮等你拿。百場講座實現「全齡學習、享受生活」的願景！

今年資訊月×臺灣教育科技展分為七大核心區域：AI生活指南、智慧國家館、親子共學園、臺灣教育科技展、技職教育館、人才充電站與樂齡數位生活樂園。內容豐富多元，涵蓋從教室到生活場域的應用，展現 AI 與教育科技的多面向發展。展會匯聚指標品牌與政府單位，讓民眾了解最新趨勢與實際應用，體驗全齡學習的多元內容。

▲今年資訊月x臺灣教育科技展聚焦國家政策，卓榮泰院長出席與貴賓合影。

首度推出的「技職教育館」專為技職學生與教育單位打造，透過產學合作、企業解決方案展示與應用實例，強化產業接軌與技術應用，推動 AI 時代的專業人才培育。同時，AI 不再只是未來的想像，而是已融入我們的日常生活。今年展區以「娛樂」、「居家」、「健康」、「工作」、「交通」五大生活情境為主軸，實際展示多項 AI 應用。參觀者不僅能親身體驗智慧科技如何提升生活便利與效率，也能直觀感受到 AI 正在改變我們的生活方式。

展覽期間亦舉辦多場主題論壇與趨勢講堂，邀集專家學者與業界代表，分享 AI 應用與教育創新趨勢，打造產業與教育工作者交流的平台，讓民眾「看得見AI、學得會AI」。

「智慧國家館」則以沉浸式互動體驗打破傳統展示框架，聚焦國家政策 AI 應用落地與全民數位素養提升兩大主軸。現場展示 AI 如何強化政策執行與民生應用，並開放民眾體驗新一代數位身分驗證機制與資訊辨識教育。今年更增設「NCC」與「民生公共物聯網」專區，呈現 AI 於網路素養、水質監測、防災科技等領域的成果。館內同時開放公務人員事先報名參訪，完成參觀可核發3小時研習時數。

展覽視覺主題以巨大的望遠鏡人像為核心，象徵全民共同見證 AI 改變生活的重要時刻，並以人物、機器人、無人機構築共生畫面，呼應 AI 落地於家庭、交通、辦公與學習等多元場景。整體設計兼具親和與未來感，展現資訊月「理解、體驗、參與」的精神。

▲2025傑出資訊人才獎得獎者與行政院卓榮泰院長一同留念合影。

眾所矚目的「傑出資訊人才獎」得獎者涵蓋資訊產品、技術開發、設計與行銷等領域，預計將於展覽期間接受頒獎表揚。本次展覽讓參觀者一次掌握最新趨勢與實務應用，獲得豐富收穫，看見 AI 為生活與工作帶來的價值。

無人機足球全國公開賽 決戰世貿

第二屆「臺灣教育科技盃 無人機足球全國公開賽」再度亮相，結合科技與體育，由台北市電腦公會、S4A中華開放自造協會、中華國際無人機旅遊協會與奧斯丁國際共同推動，旨在提升學生對科技的興趣及實踐能力。今年賽事擴大舉辦，於彰化市、新竹縣舉辦縣市賽，進一步提升競賽層級，全國好手齊聚世貿一較高下。此外，今年特別設置「小小球場」，開放親子體驗獨特的無人機足球操作，讓大小朋友都能感受科技運動的魅力，並促進選手之間的切磋與交流。歡迎大家到現場體驗與互動。

▲行政院卓榮泰院長與教育部部長鄭英耀偕同台北市電腦公會榮譽理事長童子賢一同出席2025資訊月暨臺灣教育科技展。

今年資訊月x臺灣教育科技展聚焦國家政策、AI 應用落地與提升全民數位素養，展現AI 科技如何為百工百業創造效率與便利。

