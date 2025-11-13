快訊／北市驚傳當街持鋸恐嚇！夫妻吵架他亮鋸　路人驚恐急報警

▲警方事後找到持鋸子恐嚇妻子的莽夫楊男。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市八德路今（13）日上午發生一起持刀糾紛事件，松山分局中崙派出所接獲報案後迅速展開行動，成功尋獲涉口角糾紛後憤而持刀的楊男，並查扣所持鋸子一把，將全案依恐嚇、傷害等罪嫌移送偵辦。

松山警方指出，今日上午9時許，有民眾報案稱八德路三段有人持刀爭執。警員趕抵現場時，相關人員已離去，警方隨即展開追查，循線在附近找到涉案男子楊男（52歲），經初步調查，現場衝突夫妻感情糾紛衍生口角、肢體衝突。

據了解，楊男與黃女（50歲）為夫妻，疑因感情問題發生爭吵，楊男情緒失控，竟持鋸子到現場理論拉扯。警方獲報介入後，調閱周邊監視器畫面，發現凶器遭藏匿於變電箱內，警方根據監視器畫面查扣鋸子一把，並將楊男帶回派出所調查，訊後並依涉犯傷害、恐嚇罪嫌將楊男函送法辦。松山警方藉此案例呼籲，民眾面對情感糾紛，應保持冷靜，切勿因一時衝動而觸法，導致憾事發生。

