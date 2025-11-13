如何辨別高麗菜壞掉？　日廚師曝「腐敗3警訊」

▲高麗菜更是冰箱中不可或缺的常備蔬菜。（示意圖／翻攝自pexels）

對許多家庭而言，高麗菜更是冰箱中不可或缺的常備蔬菜。對此，日本廚師ぱぷちゃん（Papuchan）分享高麗菜腐敗的3大徵兆，包括：葉片溶化並滲出褐汁、整體或菜心變黑、以及散發酸臭味。她也強調切面輕微變色屬自然氧化可食用，但若出現異味或黏軟感則代表腐敗，應立即丟棄以確保食材安全。

據《Yahoo! JAPAN》報導，Papuchan表示，自己特別喜歡高麗菜這種用途廣泛、價格實惠的食材。無論是切絲做成沙拉、與肉片一同快炒，還是加入湯品中，都能展現不同風味。然而，正因為高麗菜常出現在餐桌上，辨別它是否已經腐壞的能力格外重要。

Papuchan為此也以專業廚師的角度，歸納出高麗菜「腐敗時的3大警訊」。首先，是最容易被忽略的徵兆：「葉片溶化」。他指出，新鮮的高麗菜葉應該富有彈性與光澤，一旦開始腐爛，部分葉片會因吸水過多而變得柔軟、甚至像被融化般糊爛。此時常伴隨茶褐色汁液滲出，若發現冷藏室底部潮濕或袋內積有液體，那就是危險信號。

第二個警訊則是「變黑」。Papuchan強調，這種變色有2種截然不同的成因：「無害的氧化」與「有害的腐敗」。若是高麗菜被切開後放置於空氣中，其切面因氧化而出現黑斑，屬於自然變化，與切開的蘋果或茄子褐變的原理相同，仍可安心食用。

但若整片葉子、甚至連菜心都呈現黑色，摸起來又黏黏的或變軟，那便不是氧化，而是腐敗的徵兆。Papuchan提醒，這時無論外觀或氣味，只要感覺不對勁，最好立刻丟棄。

最後一項指標，是「酸臭味」。正常情況下，新鮮的高麗菜幾乎沒有味道，頂多帶著一點青草氣息。但當腐敗時，菜葉中的有機成分會被分解，並伴隨細菌滋生，於是產生酸臭與刺鼻的氣味。Papuchan建議，聞到明顯的酸味時，無須再猶豫，即便外觀看似可食用，也該立即丟棄，以免誤食變質食物。

