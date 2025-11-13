北市米其林推薦餐廳爆「多人上吐下瀉」　業者緊急消毒

▲民眾爆料吃完老烤箱義式披薩餐酒後，出現上吐下瀉、發燒症狀。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

知名餐廳爆食安疑慮！有民眾在社群媒體上發文表示，11月9日到米其林指南推薦餐廳「老烤箱」用餐，隔日與友人先後出現上吐下瀉、發燒症狀，至今仍感到非常不舒服，也呼籲同時間用餐的民眾，多注意身體健康。

昨日有網友在Threads上發文表示，11月9日到米其林指南入選餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」慶生用餐，隔日與友人相繼出現上吐下瀉、發燒、全身酸痛等症狀，至今仍感到非常不舒服。本以為是他們體弱，但查看Google評論，發現不少顧客反映11月9日、10日用餐後也有身體不適，但相關評論疑似已經被隱藏。

原PO詢問，「有人也是去吃完，有身體不適的狀況嗎？」底下有人留言，「我們11月10日晚上去用餐，同桌的3人都上吐下瀉、發燒、頭昏、腹痛。」另一位網友表示，「11月9日晚上 我們是靠牆裡面那桌4人，3個人腹痛水瀉，有1個現在還在急診室還沒出來，已經請假2天了，已通報1999」、「我們也是11月9日用餐，同行友人也都發燒+拉肚子」。

後來原PO也補充，她有致電跟餐廳反映，業者表示已將相關食品送件檢驗，也請消毒公司來處理。網友也呼籲，如果這幾天有去消費的朋友，要多注意身體健康。