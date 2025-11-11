快訊／早預謀藏匿「傅崐萁管家」　名律師幫租套房還扯謊遭起訴

▲律師張睿文(左)涉嫌藏匿人犯遭檢察官起訴求刑7個月。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦國民黨立委傅崐萁「競選小物」涉賄選案，關鍵證人、傅崐萁管家李慶隆一度銷聲匿跡，專案小組追查發現，原來是律師張睿文早就幫忙租下倪姓律師擁有的小套房，等李慶隆首度到案獲交保當天深夜，張睿文立即就安排李慶隆入住。台北地檢署11日依藏匿人犯罪嫌起訴張睿文，請求法院量處有期徒刑8月。

傅崐萁遭告發涉嫌利用贈送國民黨籍立委修容組等3種「競選小物」的方式，爭取競選立院院長，北檢指揮調查局北機站分批搜索銷售小物的戰天下公司、傅崐萁管家李慶隆的住居所等處，李慶隆最後在3月11日到案接受偵訊，深夜獲得交保離開，之後去向不明，檢調通知到案都沒再現身。

李慶隆的律師張睿文辯稱，李慶隆交保後，2人各自離開地檢署，之後未再取得聯繫，但專案小組追查，原來張睿文早在接受委任後沒多久，就以表弟北上找工作為由，透過王姓房仲租下大安區麗水街的1間套房，並在12日深夜陪著李慶隆把車開到律師事務所地下室停放，由李慶隆獨自將車牌拆下，以避人耳目。

▲傅崐萁的管家李慶隆逃亡遭通緝1周後投案，被檢察官諭令100萬元交保。（資料照／記者劉昌松攝）

之後張睿文親自開車，載著李慶隆到去與房仲見面，入住套房，張睿文還交付一個月1萬7千元的房租，直到檢調發現李慶隆未掛牌照的車子就停在律師事務所，在5月2日發動搜索約談，張睿文仍始終否認犯行，被發布通緝的李慶隆則在9日由另名律師陪同投案後，獲交保100萬元並接受電子監控。

檢察官為查明張睿文藏匿人犯過程，曾傳喚套房屋主釐清案情，倪姓律師表示房租都是透過轉匯收取，李慶隆消失遭通緝的新聞爆發時，他正在日本，看到新聞才回想起，自己出租的房客，可能就是李慶隆，查無倪姓律師事先知道套房被用來犯罪的情節。