生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽圓滿落幕！總獎金近500萬　曾馨瑩盼每一位舞者都能綻放自己的光

▲第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽圓滿落幕。（圖／永齡基金會提供）

▲曾馨瑩好友、藝人牛奶現身支持永齡銘馨盃舞蹈大賽。（圖／永齡基金會提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

由永齡基金會主辦、曾馨瑩主理的第三屆「永齡銘馨盃舞蹈大賽」於台北流行音樂中心Legacy Tera圓滿落幕。今年的舞蹈大賽以「BEYOND YOUR STAR」為主題，鼓勵年輕舞者勇敢展現自我、超越極限，當天現場超過千人共襄盛舉，氣氛熱烈、掌聲不斷，展現台灣青少年舞蹈文化的蓬勃能量。

曾馨瑩表示，看到這麼多年輕舞者因為熱愛而堅持，真的非常感動，「BEYOND YOUR STAR」象徵每一位舞者都能突破自己，在舞台上綻放屬於自己的光。

她強調，永齡基金會將持續以舞蹈為平台，支持青少年在藝術教育中的發展，讓舞台成為他們找到自信與夢想的起點。
在舞蹈大賽現場，令舞者與觀眾眼睛為之一亮的是，曾馨瑩多年好友、ENERGY成員牛奶也特別現身支持公益活動，為選手加油打氣。牛奶表示，希望能以自身學舞歷程鼓勵更多喜愛舞蹈的年輕人，「只要堅持跳下去，舞台就會為你亮起來」。

今年的永齡銘馨盃舞蹈大賽除原有的冠軍、亞軍、季軍獎項外，更特別增設「最佳編舞創意獎」、「銘馨獎」、「青睞獎」與「魅力獎」，以肯定舞者與編舞者在創意、舞台張力與整體表現上的卓越表現。

此外，為鼓勵每位努力站上舞台的舞者，未獲獎隊伍也獲頒鼓勵金5,000元，整體獎金總額近500萬元，為歷屆之最。其中，冠軍隊伍獎金高達30萬元、亞軍20萬元、季軍15萬元，堪稱全台最具規模與最高獎金的街舞賽事之一。

▲第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽圓滿落幕。（圖／永齡基金會提供）

▲第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽圓滿落幕。（圖／永齡基金會提供）

▲第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽圓滿落幕！ 。（圖／永齡基金會提供）

值得一提的是，此次的舞蹈大賽主視覺以舞者的姿態瞬間為靈感，打造鏡面舞台延展無限創造力，光影交疊映射舞者能量。今年的宣傳影片更是重磅打造，以嘻哈文化的四大元素為開場：從 DJ 的節奏能量、街舞的動感力量、塗鴉的視覺張力，到舞台上的即興創造，逐步堆疊出比賽氛圍與能量場域。隨後透過「負空間」的舞台語彙，將現代舞的流動性與街舞的爆發力融合，象徵跨界創新的精神。最終，舞者在一座充滿未來感的舞台上綻放光芒，以「BEYOND YOUR STAR」作為核心意象，傳遞年輕世代勇敢追夢、盡情發光的態度，讓世界看見台灣舞蹈的無限可能。

對此，曾馨瑩也表示，舞蹈是一種最純粹的力量與表達，每位舞者都值得擁有專屬舞台。銘馨盃不只是比賽，更是一個勇敢追夢、讓世界看見台灣舞蹈能量的平台，今年我們更攜手台北流行音樂中心，提供參賽者最專業、優質的比賽環境。

除了賽事升級、獎金加碼，為頂尖對決再添燃點，讓實力與努力獲得更大回報，這次的評審團陣容同樣也星光熠熠，包括台灣頂尖舞蹈老師、國際重量級編舞家都親臨現場，像是多位具指標性的 K-POP 舞蹈老師與編舞家，他們長期活躍於舞蹈教育、舞團編舞與 K-POP 演出舞台，為參賽者帶來最接近韓流現場的專業指導，讓台灣舞者能夠零距離感受大師級指導，吸收最前線的國際舞蹈能量。

▲第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽圓滿落幕。（圖／永齡基金會提供）

▲第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽圓滿落幕。（圖／永齡基金會提供）

▲第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽圓滿落幕。（圖／永齡基金會提供）

▲第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽圓滿落幕。（圖／永齡基金會提供）

▲第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽圓滿落幕！ 。（圖／永齡基金會提供）

▲第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽圓滿落幕！ 。（圖／永齡基金會提供）

11/08 全台詐欺最新數據

