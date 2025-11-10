「拍寶」出任務！士林分署進駐三總園遊會　防詐闖關趣味滿分

▲法務部士林分署走入社區，寓教於樂強化民眾防詐意識。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署與三軍總醫院攜手合作，於11月9日在三總西迴二樓大廳舉辦「永續三總，健康GO！」親山健行暨親子園遊會，設立宣導攤位，結合法治宣導與防詐教育，推動「保健、防詐、守法」三合一概念，吸引許多民眾踴躍參與。

士林分署特別設計結合「防詐」與「行政執行」主題的趣味闖關遊戲，藉由互動問答與遊戲體驗，讓民眾輕鬆學習常見詐騙手法與防範技巧，提升自我防護意識。同時融入行政執行宣導內容，提醒民眾依法履行公法上金錢給付義務、按時繳納應納款項，共同維護社會公義與法治秩序。

▲三總園遊會化身法治教室，士林分署防詐宣導人氣旺。（圖／記者黃宥寧翻攝）

活動現場，士林分署推出廣受好評的行政執行署吉祥物「拍寶」系列小物，其中「防詐除錯章」以Q版拍寶手持放大鏡造型亮相，象徵執行人員在調查與執行過程中的細膩與公正。現場還設有「拍寶打卡框」吸引大小朋友合影留念，並透過社群分享，讓防詐與守法理念持續擴散。

士林分署分署長吳廣莉表示，詐騙手法層出不窮，唯有透過不間斷的宣導與社區參與，才能強化民眾警覺，預防受害。此次與三總合作，希望將法治教育融入健康與家庭活動中，讓防詐與守法成為全民生活的一部分。未來士林分署也將持續以創新、多元的方式推動法治宣導，攜手社會各界打造更安全的生活環境。