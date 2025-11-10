電線桿基座套3顆輪胎！路人傻問：怎放進去的？　車行老闆解答了

▲電線桿基座套3顆輪胎。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

台中市西屯區洛陽街與青海路口的紅綠燈號誌桿底部，套著三個輪胎的奇特景象，近日引發網友熱議。許多人好奇「這輪胎到底怎麼放進去的？」甚至笑稱「是紅綠燈小時候套上的」。事實上，這項設計出自旁邊輪胎行老闆的巧思，已有三十年歷史。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，指稱經過台中一處路段時，發現紅綠燈號誌桿的底部套著3顆輪胎，讓他傻眼詢問「欸不是，它怎麼放進去的」。

貼文在社團裡受到極大的討論，不少網友對此惡搞留言，「趁電線桿小的時候就放進去了，現在長大才會這樣」、「之前舉行套圈圈比賽，勝者冠軍套的，獎品是紅綠燈一組」、「很明顯電線桿是種子種出來的」、「輪胎：我怎麼進去的你先不要管，能不能先想想怎麼救我出來」、「你不知道紅綠燈是從種子開始慢慢變大的嗎？那個輪胎應該是怕割草的時候傷到他。」

▲電線桿基座之所以會有輪胎，是隔壁車行老闆擔心螺栓造成嚴重傷害，在還未安裝紅綠燈時從桿頂套入的。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



根據了解，當年安裝號誌桿時，老闆考量該路口車流繁忙、車禍頻傳，擔心騎士撞上基座螺栓會造成嚴重傷害，便請施工人員趁尚未安裝紅綠燈時，從桿頂將三個輪胎套入。此後三十年間，這三個輪胎成功保護兩名機車騎士在事故中免於重傷。

老闆表示，過去兩起事故中，騎士遭撞後被拋飛，幸好輪胎起到緩衝作用，只造成車損與輕傷。他說，「那時候只是想多一道防護，沒想到能救人一命。」創意之舉展現民間智慧，也讓這處路口成為地方小有名氣的「輪胎紅綠燈」。

不過，這項善意設計也帶來困擾，有民眾誤把輪胎當作垃圾桶，導致老闆必須定期清理。對此，台中市交通局回應，將派員會勘，研議以反光貼紙或防撞護套取代輪胎，兼顧安全與整潔。