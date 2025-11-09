捷運站「巨大金庫門」神秘用途曝光！北捷遙憶逾20年前慘況

▲北捷站內的「巨大金庫門」用途曝光，其實是防洪用的水密門。（圖／翻攝臉書／台北捷運）

記者柯振中／綜合報導

台北捷運的南京復興站有一扇巨大的金屬門，讓不少旅客好奇這扇看似「金庫門」的設施用途為何，在網路上引發討論。貼文曝光以後，也立即有許多台北人解釋，這扇門是為了防洪才設計的「水密門」，並且解釋了2001年時發生的慘況。

一名女子在Threads上分享，近日與朋友經過捷運南京復興站時，發現站內有扇相當巨大、類似「金庫門」的設施，讓朋友好奇詢問「這東東是什麼」。而女子也不曉得這扇門的用途究竟是什麼。

▲▼北捷站內的「巨大金庫門」用途曝光，其實是防洪用的水密門。（圖／翻攝臉書／台北捷運）



貼文曝光以後，立即受到大量討論，不少台北人出面回應，「那是防洪閘門」、「如果有經歷民國90年納莉颱風、水淹板南線，就知道這門的作用了」、「是不是納莉颱風後出生的孩子」、「淹水時會關起來的防洪閘門」、「防洪閘門，避免像2001年納莉颱風一樣水淹捷運。」

▲▼北捷站內的「巨大金庫門」用途曝光，其實是防洪用的水密門。（圖／翻攝臉書／台北捷運）



事實上，今年9月間颱風樺加沙襲台時，台北捷運公司就曾在臉書上分享當年的慘況，並強調會以過往經驗作為借鏡，守護颱風期間的營運安全。

畫面當中可以看見，多處捷運站內遭到泥水侵襲，淹水的狀況相當嚴重。當年納莉颱風導致淹水後，更是讓台北捷運全線停駛3個月，損失十分慘重。