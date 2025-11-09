　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／韓籍老翁赴台「家族旅遊」！　晚間陳屍北投某溫泉會館

▲▼消防,救護車,快訊,緊急,119,殺人,命案,救災,搶救,救援,示意,急救,陳屍,自殺,輕生,示意。（示意圖／ETtoday資料照）

▲韓籍老翁遊台，於北投某溫泉會館房內猝逝。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市北投區昨(8日)晚間7時許驚傳一起死亡案件，警方接獲通報，一名年約70歲的韓籍老翁與家人赴台旅遊，未料竟陳屍在溫泉會館房內，女兒發現時爸爸已經沒有呼吸心跳，嚇得連忙報警。警消到場後，確認老翁已經明顯死亡，初步勘驗現場無外力介入跡象，詳細死亡原因尚待進一步調查釐清。

據了解，死者有糖尿病史，家屬對其泡溫泉發生意外沒有異議，警方後續也通知韓國駐台商務辦事處人員協助處理後續事宜。

11/07 全台詐欺最新數據

