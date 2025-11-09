美國駭人命案！前AV女星被控斬首男友　案後竟嫁死者兒子

▲前AV女優涉斬首男友後嫁他兒，震驚全美。（圖／翻攝自Facebook／Henderson Police Department）

記者董美琪／綜合報導

美國內華達州拉斯維加斯駭人命案，45歲前成人片女星麥可絲（Devyn Michaels）被控殺害並斬首男友強納森威利特（Johnathan Willette）。案件發生於2023年8月，警方在威利特位於亨德森市的住所內發現無頭屍體，現場瀰漫刺鼻化學氣味，旁邊還留有漂白水與氨水瓶，場面極度駭人，死者頭顱和凶器至今仍未找到。陪審團審理已於11月5日開庭。

根據《8 News Now》、《FOX 5 Las Vegas》、《Las Vegas Review-Journal》等媒體報導，警方當時逮捕麥可絲時，她向警方供稱，男友曾試圖強迫發生性關係，她為了自保以木棍擊打對方頭部，並強調「並非有意殺人，只想讓他受傷」。當偵探問她是否可能殺了對方卻忘記時，她甚至回答「非常有可能」。

她最初在2024年承認二級謀殺罪，但在今年7月的量刑聽證中，麥可絲情緒潰堤，當庭喊冤，堅稱自己沒有殺人，懇求撤回認罪。法官瓊斯（Tierra Jones）批准了她的請求，讓案件重新進入陪審團審理，審判已於11月5日正式開庭。

檢方指控，麥可絲的殺人動機與她與威利特之子戴維爾威利特（Deviere Willette）之間的關係密切相關。克拉克郡首席副地方檢察官佐丹尼（John Giordani）指出，「她想要與繼子與孩子們共組新生活，而要實現這個未來，唯一的辦法就是讓強納森永遠消失。」

案情更離奇的是，案發後麥可絲竟與死者的兒子登記結婚。根據法庭文件，麥可絲的丈夫──也就是威利特的兒子──表示這段婚姻是為了「協助她處理健康問題」的形式性安排。然而，在審判中，陪審團卻被出示了兩人青少年時期的親密合照，震驚全場。

麥可絲的辯護律師札斯科維奇（Robert Draskovich）則強調，真正的兇手其實是威利特的兒子，並指出他早有怨恨父親的動機，「他痛恨父親的存在，認為父親搬進來不僅奪走了家，還搶走了他的妻子。」

這起案件結構複雜、情節曲折，從亂倫婚姻、翻供爭議到家庭恩怨，層層牽扯，引起全美媒體高度關注。麥可絲在庭上情緒激動表示，「我知道大家不相信我，但我一定會證明自己是清白的。」目前審理仍在進行中。