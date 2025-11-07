Andy遭提告2罪「感到相當心寒」　家寧媽未聲請再議不起訴確定

▲家寧媽火大對Andy提告個資法及妨害名譽，不起訴確定。（資料照／記者黃國霖攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

YouTuber家寧與「眾量級」頻道前搭檔兼前男友Andy（王崇睿）分手拆夥，家寧一家四口隨即捲入公司帳目不清的官司漩渦。事後家寧媽火大對Andy提告個資法及妨害名譽，新北檢日前不起訴Andy，家寧媽也未聲請再議，因此Andy不起訴處分確定。

YouTuber「眾量級CROWD」情侶檔Andy、家寧去年10月宣布分手，不料日前Andy拍片控訴家寧一家人將他苦心經營10年的頻道佔為己有，身為股東的他不僅看不到帳冊，還被解除董事職位，慘遭淨身出戶引起網友力挺。

事後家寧媽火大對他提告個資法及妨害名譽，針對家寧媽指控，Andy全盤否認，表示全台灣很多人都跟家寧媽同名，強調姓名非獨有資料，公布姓名沒有違反個資法；至於妨害名譽部分，Andy表示家寧媽確實沒有公布公司帳冊，他只是陳述事實，並拿出家寧影片佐證，表示家寧自己也有拍影片提到媽媽沒有給她看帳冊，因此並沒有妨害名譽。

10月7日時Andy在臉書發文還原與曾淑惠對簿公堂的始末，他表示，當初自己只是單純地希望能對頻道的收入，提出要帳目結算。沒想到，竟被曾淑惠扭曲事實，甚至還被反控恐嚇取財，讓他感到相當地心寒，「我提出要帳目結算，被她說是恐嚇取財？」

Andy更進一步地透露，曾淑惠甚至還將頻道的收入定調為「孝親費」，面對這種顛倒是非的說法，Andy坦言自己完全無法接受，如今已正式地獲得檢方的不起訴處分，讓Andy激動表示：「正義也許會遲到，但從不會缺席。」

Andy獲得不起訴處分後，由於家寧媽未向台灣高檢署聲請再議，因此Andy獲不起訴處分確定。