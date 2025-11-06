　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

整理母親遺物變暴富！「首期超人漫畫」有望拍出1.85億

美國加州3兄弟日前在整理母親遺物時，意外發現1939年出版的《Superman No.1》（超人創刊號）。（示意圖，photo-ac）

▲美國加州3兄弟日前在整理母親遺物時，意外發現1939年出版的《Superman No.1》（超人創刊號）。（示意圖／photo-ac）

圖文／鏡週刊

美國加州北部3名兄弟在整理母親遺物時，竟在閣樓裡找到一批珍藏已久的老漫畫，其中包括1939年出版的《Superman No.1》（超人創刊號），以及5本早期《Action Comics》（動作漫畫）珍本。拍賣公司推估，這批收藏的價值恐超過600萬美元（約新台幣1.85億）。

母親珍藏數十年　「閣樓傳奇」變真實

根據《紐約郵報》報導，美國達拉斯拍賣行 Heritage Auctions 表示，三兄弟是在去年假期期間清理母親遺物時，於堆滿報紙與蛛網的閣樓底下發現這些漫畫。這些漫畫是母親與舅舅在二戰前夕購得，保存狀況極佳。拍賣行副總裁艾倫（Lon Allen）形容：「這是另一個版本的『媽媽把漫畫丟了』故事，只是這次媽媽反而幫他們留下了一筆財富。」

超人創刊號　專家：有望刷新拍賣紀錄

《超人》第1期於1939年發行。（翻攝自紐約郵報）

▲《超人》第1期於1939年發行。（圖／翻攝自紐約郵報）

這本《Superman No.1》由 CGC 評鑑為9.0級，邊角銳利、色彩鮮明、書脊幾乎完美。專家指出，過去《Action Comics No.1》曾以600萬美元售出，《Superman No.1》也在2022年拍出530萬美元，因此這次的珍稀版本有機會改寫最高紀錄。

幸運保存全靠加州氣候

艾倫指出，漫畫能保存如此良好，全因加州乾燥的氣候。「如果這批書放在德州的閣樓，早就被高溫毀了。」他說。

「不只是漫畫」　三兄弟：是家人的記憶

三兄弟最年幼的一位表示，這次發現不僅是財富，更像是一場跨越時光的家庭重逢。「這不只是紙與墨的故事，而是記憶、親情與過去再次回到我們身邊的奇蹟。」

這批珍稀漫畫預計將於11月20日至22日在 Heritage Auctions 舉行拍賣，預料將吸引全球收藏家爭相競標。


