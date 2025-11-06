　
生活

健保補充費改革！存股、房租年賺2萬就課　醫界人士：方向正確

▲▼衛福部長石崇良列席立法院衛環委員會備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部長石崇良指出，健保補充保費擬改成利息、股利、租金等收入「按年度結算」，全年累計超過2萬元者須繳2.11%，最快2027年實施。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利擬結算制等。醫界人士認為，改革方向正確，而目前補充保費費率皆為2.11%，可討論「差別費率」，如兼職薪資等可調整。

健保除一般保費費率5.17%，還有6項補充保費來源，其中高額獎金全年超過當月投保金額4倍的部分、兼職薪資所得超過公告最低工資，以及執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等每筆金額超過新台幣2萬元，應繳2.11%補充保費。

衛福部長石崇良拚明年啟動修法程序，包括單筆扣繳上限從1000萬元提高至5000萬元；原扣繳全年累計超過投保金額4倍部分的獎金，調整為扣繳超過每年最低工資4倍的部分；租金、利息與股利改採結算制，租金、利息與股利結算制為1年累計逾2萬元，收取2.11%補充保費等，結算制影響達480萬人，挹注健保約100億至200億元。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁5日向媒體說明，目前補充保費中，像是租金、利息與股利等項目，是以「每月結算」為原則，但部分民眾會透過拆單或分割的方式，避免被課徵補充保費；若改採「年度結算制」，可有效防止這類情況，改革方向非常正確。

洪子仁說，健保補充保費改革的方向，主要是在「收入面」著力，目的在於增加健保基金的收入、提升財務韌性，也符合健保開辦以來「自助人助」的初衷，就是健康的人幫助不健康的人、有錢的人幫助經濟弱勢者。

目前6項補充保費來源，全數採2.11%收費，洪子仁表示，未來補充保費採取「差別費率」，也可以被討論，對資本利得較高者提高費率，若從全民健保的公平性與「自助人助」的精神出發，且在實務可行的情況下，他支持採行差別費率或差別門檻制度。

站在醫界的立場，洪子仁認為，補充保費改革方向是值得推動與支持。針對外界關心行政成本問題，改採年度結算制，確實可能增加健保署的行政負擔，畢竟必須估算多種收入來源；政府應加強與民眾溝通，讓社會理解健保的互助精神，才能確保制度永續。

洪子仁並表示，在補充保費制度中，「兼職薪資」是值得再檢討的部分；現在許多年輕人採多重兼職的工作模式，為維持生活兼好幾份工作，建議衛福部可針對這部分調整制度設計，如調整徵收門檻，有的可以提高、有的則可以降低。

洪子仁說，部分資本利得也是民眾辛苦賺來的；而獎金則屬於非經常性、一次性收入，當獎金較高時，納入補充保費，也代表幫助經濟條件較弱勢的族群，這樣的精神應持續被鼓勵。

11/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

準鳳凰最新路徑北修「西奔轉彎」　3天爆發增強！暴風侵襲率曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

健保補充保費健保衛福部租金利息股利

