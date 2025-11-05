北義倫巴底議會全票通過挺台動議　終止台灣外交孤立

▲台北101大樓。（圖／記者林昱均攝）

文／中央社

米蘭所在的北義倫巴底大區議會，今天以全體贊成票通過支持台灣國際參與動議案。提案議員蓋列拉強調，倫巴底是義大利乃至歐洲經濟引擎，應帶頭促進與台灣這種民主創新國家的關係，「這是關乎自由、文明與未來的選擇」。

駐米蘭辦事處向中央社表示，此案為義大利各大區議會首度通過的友台動議案，具開創性與指標性意義，象徵義國地方政治體系支持台灣的新里程碑，開啟義國地方層級友台合作與行動的新契機，對深化台義雙邊交流及強化民主夥伴關係具重大意義。

北義倫巴底（Lombardia）大區議會發布新聞稿，今天下午以47票贊成、0票棄權，一致通過第370號動議案，旨在支持台灣全面參與國際機構和組織，並推動一切有助終止台灣外交孤立的措施。

動議內容敦促義大利政府採取具體行動，支持台灣有意義參與國際組織及其專門機構，包括聯合國體系下的世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等，促使台灣以成員、觀察員或受邀嘉賓等身分參與相關活動，並支持各項旨在終止對台灣外交孤立的倡議與行動。

這項動議由5位曾在9月中訪台的執政聯盟區議員提出，包括「義大利力量黨」（FI）區議員蓋列拉（Giulio Gallera）、羅塔（Ivan Rota），「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）議員文杜拉（Marcello Maria Ventura）、殷斐倪齊（Diego Invernici），「聯盟黨」（Lega）議員馬蘭奇尼（Giovanni Malanchini）。

這5位倫巴底大區區議員訪台後，曾引起中國駐義領事館抗議。當時區議員即霸氣回應，「這是極嚴重干涉，是對民主制度的攻擊」，他們敦促區議會議長要求中國領事館撤回抗議聲明並正式道歉，否則區議會應斷絕與中國領事館往來。

蓋列拉今天發布聲明指出，通過支持台灣國際參與的動議案，表明倫巴底大區與亞洲最先進民主政體之一站在一起，認可台灣在經濟、科技和體制層面作為可靠夥伴的價值，「這象徵倫巴底大區與一群自由人民緊緊相連，彼此擁有共同的民主法治價值觀」。

蓋列拉表示，他與幾位議員9月應邀訪問台灣，會晤官方與企業界代表，探討在創新、醫療、教育領域的合作機會，「這次訪問讓我們親身認識一個非凡、現代、充滿活力的地方，台灣將歐洲視為合作與自由的典範」。

動議案內文援引先前相關支持台灣國際參與的前例，包括義大利眾議院外委會2024年9月通過的決議，以及歐洲議會2022年通過的決議。駐米蘭辦事處向中央社表示，此舉重申義大利地方層級與歐盟及國家層級議會對台立場一致，反映義大利地方政治體系對台灣民主價值及國際參與的持續支持。