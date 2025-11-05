　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北義倫巴底議會全票通過挺台動議　終止台灣外交孤立

▲▼台北101大樓,101,金融大樓。（圖／記者林昱均攝）

▲台北101大樓。（圖／記者林昱均攝）

文／中央社

米蘭所在的北義倫巴底大區議會，今天以全體贊成票通過支持台灣國際參與動議案。提案議員蓋列拉強調，倫巴底是義大利乃至歐洲經濟引擎，應帶頭促進與台灣這種民主創新國家的關係，「這是關乎自由、文明與未來的選擇」。

駐米蘭辦事處向中央社表示，此案為義大利各大區議會首度通過的友台動議案，具開創性與指標性意義，象徵義國地方政治體系支持台灣的新里程碑，開啟義國地方層級友台合作與行動的新契機，對深化台義雙邊交流及強化民主夥伴關係具重大意義。

北義倫巴底（Lombardia）大區議會發布新聞稿，今天下午以47票贊成、0票棄權，一致通過第370號動議案，旨在支持台灣全面參與國際機構和組織，並推動一切有助終止台灣外交孤立的措施。

動議內容敦促義大利政府採取具體行動，支持台灣有意義參與國際組織及其專門機構，包括聯合國體系下的世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等，促使台灣以成員、觀察員或受邀嘉賓等身分參與相關活動，並支持各項旨在終止對台灣外交孤立的倡議與行動。

這項動議由5位曾在9月中訪台的執政聯盟區議員提出，包括「義大利力量黨」（FI）區議員蓋列拉（Giulio Gallera）、羅塔（Ivan Rota），「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）議員文杜拉（Marcello Maria Ventura）、殷斐倪齊（Diego Invernici），「聯盟黨」（Lega）議員馬蘭奇尼（Giovanni Malanchini）。

這5位倫巴底大區區議員訪台後，曾引起中國駐義領事館抗議。當時區議員即霸氣回應，「這是極嚴重干涉，是對民主制度的攻擊」，他們敦促區議會議長要求中國領事館撤回抗議聲明並正式道歉，否則區議會應斷絕與中國領事館往來。

蓋列拉今天發布聲明指出，通過支持台灣國際參與的動議案，表明倫巴底大區與亞洲最先進民主政體之一站在一起，認可台灣在經濟、科技和體制層面作為可靠夥伴的價值，「這象徵倫巴底大區與一群自由人民緊緊相連，彼此擁有共同的民主法治價值觀」。

蓋列拉表示，他與幾位議員9月應邀訪問台灣，會晤官方與企業界代表，探討在創新、醫療、教育領域的合作機會，「這次訪問讓我們親身認識一個非凡、現代、充滿活力的地方，台灣將歐洲視為合作與自由的典範」。

動議案內文援引先前相關支持台灣國際參與的前例，包括義大利眾議院外委會2024年9月通過的決議，以及歐洲議會2022年通過的決議。駐米蘭辦事處向中央社表示，此舉重申義大利地方層級與歐盟及國家層級議會對台立場一致，反映義大利地方政治體系對台灣民主價值及國際參與的持續支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Threads今早當機！　「網頁無法正常運作」
范姜彥豐前東家凱渥「粿粿很沒水準」　知情人士爆解約內幕
黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑
好市多開賣「無羊枕頭」　哈日族直呼划算
準鳳凰「可能非常接近台灣」　變天時間曝
快訊／高雄一早連2震！08:11桃源3.9地震　最大震度3級
球迷舉牌：大谷娶我媽！真美子反應超可愛　翔平笑到停不下來
黃明志涉「謀殺謝侑芯」引渡來台？　律師揭關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普正式命令：中國芬太尼關稅降至10%　關稅休戰延長一年

沙烏地重磅軍購F-35！傳通過川普政府關鍵審查　恐改變中東戰略秩序

兩黨怒批！美議員怒轟國防部「隱瞞消息」　疑削弱川普政策主導權

川普陰影籠罩地方選舉　紐澤西、維吉尼亞州長戰與紐約市長選登場

墜機多角度影片曝光！　美UPS貨機墜毀炸成大火球

快訊／美肯塔基州UPS貨機剛起飛就墜毀！

北義倫巴底議會全票通過挺台動議　終止台灣外交孤立

又有「日本排球員搞上藝人」　八卦週刊放砲

白宮：目前無意對中國出售輝達Blackwell晶片

紐約市長激戰！　川普籲票投民主黨古莫：猶太選民別投給穆斯林

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

驚悚畫面曝！桃園貨車遭毒駕擦撞　車身解體噴斷兩截…駕駛慘死

川普正式命令：中國芬太尼關稅降至10%　關稅休戰延長一年

沙烏地重磅軍購F-35！傳通過川普政府關鍵審查　恐改變中東戰略秩序

兩黨怒批！美議員怒轟國防部「隱瞞消息」　疑削弱川普政策主導權

川普陰影籠罩地方選舉　紐澤西、維吉尼亞州長戰與紐約市長選登場

墜機多角度影片曝光！　美UPS貨機墜毀炸成大火球

快訊／美肯塔基州UPS貨機剛起飛就墜毀！

北義倫巴底議會全票通過挺台動議　終止台灣外交孤立

又有「日本排球員搞上藝人」　八卦週刊放砲

白宮：目前無意對中國出售輝達Blackwell晶片

紐約市長激戰！　川普籲票投民主黨古莫：猶太選民別投給穆斯林

醫路遙遠心不遠　陳明珠、黃健榮兩異鄉醫師在恆春寫下奉獻傳奇

快訊／Threads今早當機！　「網頁無法正常運作」

iPhone 18 Pro新色曝光！傳蘋果正測試「酒紅、棕、紫」三選一

運將3分鐘違規3次挨罰5100元　控檢舉人違法蒐證吞二連敗

川普正式命令：中國芬太尼關稅降至10%　關稅休戰延長一年

沙烏地重磅軍購F-35！傳通過川普政府關鍵審查　恐改變中東戰略秩序

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

「HONDA Odyssey」將推久違的大改款！預想圖外型超帥、空間有感放大

王子陷醜聞停工！　毛弟突宣布「大陸演唱會延期」網瘋猜2原因

美債ETF走出陰霾　長天期反彈最強、00768B規模與人氣雙升

45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了

國際熱門新聞

即／黃明志現身警局投案　下車先自拍

AI泡沫化？美股費半狂洩291點　台積電ADR跌破300美元

喜馬拉雅山雪崩9亡　雪巴嚮導目擊慘況

北義倫巴底議會全票通過挺台動議　終止台灣外交孤立

謝侑芯與黃明志一晚奢華房價曝光

美財長鬆口！輝達Blackwell有望賣中國

快訊／美肯塔基州UPS貨機剛起飛就墜毀！

Costco「秘密商店」崛起！不賣衣服珠寶　價格更便宜

往被害人肛門注射麻藥！陸留學生在美性侵3女

菜心別亂丟！日網友「種回一整顆高麗菜」

又有「日本排球員搞上藝人」　八卦週刊放砲

衝擊全美4000萬人！　川普：政府停擺結束才會發放糧食援助

黃明志尿檢4陽性　醫揭毒品真正可怕

日本外相、防相接連發聲挺台灣

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子偷吃粿粿二度發聲！　道歉范姜彥豐

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面