戀愛上癮也會「腦霧」　快檢視有毒關係5大警訊

▲▼戀愛上癮,有毒關係,警訊。（圖／取自photoAC）

▲如果你正陷入感情焦慮，不妨先檢視有毒關係的警訊。（圖／取自photoAC，下同）

一項來自義大利的最新研究發現，那些對伴侶過度著迷、陷入「戀愛成癮」狀態的人，更容易出現腦霧、記憶力下降、注意力不集中等問題，即使只是輕微失戀的人，也可能因情緒糾結與社群媒體干擾而感到不堪負荷，研究指出，越依賴對方的人，焦慮、憂鬱與精神疲勞的程度越高，長期下來甚至會出現「情緒倦怠」與「自我迷失」，如果你正陷入感情焦慮，不妨先檢視以下五個警訊，看你是否也中了其中幾條。

▲▼戀愛上癮,有毒關係,警訊。（圖／取自photoAC）

1. 你常常不快樂

關係中發現自己常常不快樂，總是感到壓力與失落，那就該停下來思考。，長期處在負面情緒中會導致荷爾蒙失衡、睡眠品質下降，甚至引發焦慮與憂鬱，若你發現自己開始懷念「單身時的快樂」，代表這段關係可能已經讓你情感透支。

▲▼戀愛上癮,有毒關係,警訊。（圖／取自photoAC）

2. 對方總是我行我素

健康的感情應該是雙向交流，而非單方面配合，如果你總是在讓步、壓抑自己的想法，只為迎合對方的情緒或期待，那關係已經失衡，尤其當伴侶以「為你好」為名干涉你的生活、限制交友或決策時，這是控制不是愛。

▲▼戀愛上癮,有毒關係,警訊。（圖／取自photoAC）

3. 社交圈被孤立

戀愛初期黏在一起很甜蜜，但相處久了卻發現你們的相處只有彼此，幾乎沒有外界的其他朋友斷聯，就可能陷入「情感孤島」，健康的關係應保有各自的朋友圈與興趣，維持個人空間，若你開始覺得與朋友漸行漸遠、生活重心只剩對方，一但關係有裂痕，可能會讓你感到脆弱。

4. 無話可說、對話片面

若你們之間漸漸沒話題、甚至總圍繞著他的一切，這可能表示你的伴法非常以自我中心，或是過度依賴你的支持，良性的關係應該讓雙方感覺被尊重。

▲▼戀愛上癮,有毒關係,警訊。（圖／取自photoAC）

5. 自尊心開始下滑

最危險的愛是讓你越來越沒自信，若伴侶經常以玩笑或貶低的方式否定你，
會在淺移默化中損傷自尊心，讓你懷疑自己，如果他們不尊重你，這絕對是一個分手的好理由！

11/02 全台詐欺最新數據

戀愛上癮也會「腦霧」　快檢視有毒關係5大警訊

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

年輕妹熬夜玩手機　起床耳朵中風了

年輕妹熬夜玩手機　起床耳朵中風了

一名剛畢業的年輕女性因找工作壓力大、又長期熬夜滑手機，日前早晨醒來時突然出現單側耳鳴、耳悶並伴隨暈眩，就醫後確診為「急性突發性耳聾」，俗稱「耳中風」。經耳鼻喉科給予耳內及口服類固醇治療後，轉介中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔暨重症科鄭博斌醫師進行高壓氧治療，接受約八次治療後，患者聽力明顯恢復。

愛吃冰塊恐是身體在求救！兒科醫曝成因

愛吃冰塊恐是身體在求救！兒科醫曝成因

「4個警訊」代表你壓力已經超標　

「4個警訊」代表你壓力已經超標　

腹瀉腰背酸竟已胰臟癌末期　醫示警：確診3年前常見「血糖飆高」

腹瀉腰背酸竟已胰臟癌末期　醫示警：確診3年前常見「血糖飆高」

中風、心臟病非突發　研究揪4大風險：超過99%患者有警訊

中風、心臟病非突發　研究揪4大風險：超過99%患者有警訊

