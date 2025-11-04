戀愛上癮也會「腦霧」　快檢視有毒關係5大警訊

▲如果你正陷入感情焦慮，不妨先檢視有毒關係的警訊。（圖／取自photoAC，下同）

一項來自義大利的最新研究發現，那些對伴侶過度著迷、陷入「戀愛成癮」狀態的人，更容易出現腦霧、記憶力下降、注意力不集中等問題，即使只是輕微失戀的人，也可能因情緒糾結與社群媒體干擾而感到不堪負荷，研究指出，越依賴對方的人，焦慮、憂鬱與精神疲勞的程度越高，長期下來甚至會出現「情緒倦怠」與「自我迷失」，如果你正陷入感情焦慮，不妨先檢視以下五個警訊，看你是否也中了其中幾條。

1. 你常常不快樂

[廣告]請繼續往下閱讀...

關係中發現自己常常不快樂，總是感到壓力與失落，那就該停下來思考。，長期處在負面情緒中會導致荷爾蒙失衡、睡眠品質下降，甚至引發焦慮與憂鬱，若你發現自己開始懷念「單身時的快樂」，代表這段關係可能已經讓你情感透支。

2. 對方總是我行我素

健康的感情應該是雙向交流，而非單方面配合，如果你總是在讓步、壓抑自己的想法，只為迎合對方的情緒或期待，那關係已經失衡，尤其當伴侶以「為你好」為名干涉你的生活、限制交友或決策時，這是控制不是愛。

3. 社交圈被孤立

戀愛初期黏在一起很甜蜜，但相處久了卻發現你們的相處只有彼此，幾乎沒有外界的其他朋友斷聯，就可能陷入「情感孤島」，健康的關係應保有各自的朋友圈與興趣，維持個人空間，若你開始覺得與朋友漸行漸遠、生活重心只剩對方，一但關係有裂痕，可能會讓你感到脆弱。

4. 無話可說、對話片面

若你們之間漸漸沒話題、甚至總圍繞著他的一切，這可能表示你的伴法非常以自我中心，或是過度依賴你的支持，良性的關係應該讓雙方感覺被尊重。

5. 自尊心開始下滑

最危險的愛是讓你越來越沒自信，若伴侶經常以玩笑或貶低的方式否定你，

會在淺移默化中損傷自尊心，讓你懷疑自己，如果他們不尊重你，這絕對是一個分手的好理由！