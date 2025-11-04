C養豬場貨車到清潔隊偷載廚餘　環境部：檢調已介入

▲農業部防檢署長杜麗華（圖右）表示，Ｃ養豬場被發現違規進入清潔隊載運廚餘。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台中爆發非洲豬瘟，目前矛頭指向案例場「未蒸煮廚餘」。農業部今（4日）表示，案例場違規分讓廚餘給C養豬場，從梧棲清潔隊門口監視器更發現，C養豬場的小貨車在10月9日至21日到清潔隊載運廚餘。環境部表示，目前檢調已介入調查，環境部不便多說。

農業部防檢署長杜麗華今日下午主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會。根據農業部最新報告，針對全國化製車每車抽檢與採檢結果，全部都是陰性，同時針對疑似症狀或化製異常豬隻，100%採檢後，檢驗結果全部是陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，台中爆發非洲豬瘟，根據疫調結果，目前矛頭指向案例場「未蒸煮廚餘」。農業部今天進一步說明，若要去梧棲清潔隊載運廚餘，必須先得標，案例場是有得標，所以可以向清潔隊載運廚餘，但案例場後來因為廚餘太多，還將廚餘分給C養豬場，這部分就是違規。

農業部指出，在針對確診非洲豬瘟的畜牧主進行訪談疫調時，畜牧主提到，C養豬場也自己去載廚餘，所以疫調小組調閱10月9日至21日的門口監視器，確實發現C養豬場的A開頭小貨車到梧棲清潔隊違規載運廚餘。

環境部環管署副署長劉瑞祥表示，C養豬場並未得標，理論上不能到梧棲清潔隊載運廚餘，為何清潔隊卻讓C場小貨車進入，目前檢調已經介入調查，環境部不方便多說。