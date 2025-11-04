「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠　蘇巧慧提案表彰傳承互助互愛

▲「挖土機超人」林鴻森救災殉難今家祭，總統府副秘書長何志偉代總統賴清德授予褒揚令。（資料照／林鴻森家屬提供）



記者陶本和／台北報導

花蓮馬太鞍溪溢流造成光復鄉傷亡慘重，桃園48歲挖土機工程行負責人林鴻森在救災過程中因腿傷引發敗血症離世。國民黨立委陳菁徽今（4日）證實，林鴻森確定入祀忠烈祠；至於此一提案的源頭，事實上是由民進黨立委蘇巧慧所提，她表示，透過這次提案，表彰林鴻森先生熱心助人的精神，讓台灣人的互助互愛，一直傳承下去。

花蓮光復鄉因馬太鞍溪溢流受災嚴重，來自桃園市的挖土機行老闆林鴻森開著小型山貓與挖土機奔赴救援，卻因左腳意外受傷感染引發敗血症，於10月6日不幸辭世。

陳菁徽今日表示，關於挖土機超人林鴻森投入馬太鞍溪堰塞湖溢流救災，卻敗血症不治，最新已確定核准入祀忠烈祠。追溯此一提案的源頭，根據立法院公報資料，是由民進黨立委蘇巧慧所提出。

▼民進黨立委蘇巧慧提案申請「挖土機超人」林鴻森入祀桃園市忠烈祠。（圖／立法院公報）



蘇巧慧表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害發生後，全國熱心民眾自主遠赴花蓮光復鄉協助清淤救災，但救災志工林鴻森先生卻不幸因傷口感染導致敗血症離世，感配其救災心切，奮不顧身，因此她在10月13日最先於立法院內政委員會正式提案，請內政部會同衛生福利部按照相關法令請總統褒揚，並研議入祀忠烈祠，也經內政委員會決議通過。

蘇巧慧表示，經內政部查核故林鴻森先生相關事蹟後，也隨即提報其事蹟及相關資料轉呈總統褒揚，並申請入祀桃園市忠烈祠。

蘇巧慧指出，這次風災重創花蓮光復鄉，她不但和同仁組團前往花蓮支援災後重建，幫忙鏟土清淤，許多熱心廠商也透過她媒介，捐贈家具、家電等物資給馬太鞍部落，也透過這次提案，表彰林鴻森先生熱心助人的精神，讓台灣人的互助互愛，一直傳承下去。

▼民進黨立委蘇巧慧。（資料照／記者李毓康攝）

