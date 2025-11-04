無聲英雄！讓毒癮者回家、讓犯錯者重生　更保80年用愛寫下奇蹟

▲更保80週年頒十大輔導員，他們用愛翻轉命運。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

「不放棄任何一個人」這句話，台灣更生保護會已實踐80年，陪伴無數曾犯錯、迷失方向的人重新站起來。今（4）日下午，更保會於張榮發基金會國際會議中心舉辦「更保八十 溫暖有感 以愛復歸」慶祝大會，總統、副總統特致賀電，感謝所有默默付出的無名英雄，其中10名「十大傑出更生輔導員」脫穎而出，成為全場最動人的焦點。

更保協會成立於民國34年，80年來秉持「不放棄任何一個人」的信念，凝聚社會善的力量，透過輔導、就業協助、心理支持與家庭關懷，讓無數更生人重獲新生。

慶祝大會今隆重登場，現場冠蓋雲集，包括法務部長鄭銘謙、政務次長黃世杰、常務次長黃謀信、台灣高等檢察署檢察長兼更保會董事長張斗輝，以及全國各地檢署檢察長、各分會主任委員皆蒞臨會場，共同見證更保80年的里程碑。

鄭銘謙部長致詞時表示，臺灣更生保護會80年來，透過「溫暖」與「愛」，陪伴無數曾經犯錯的人重新出發，實踐「以愛復歸」的精神。他感性指出，更生輔導員長年奔走在第一線，無論酷暑寒冬、白天黑夜，都在更生人的生命谷底伸出援手，「他們是臺灣最堅定、最溫柔的力量，也是社會最值得驕傲的一群人。」

鄭部長強調，未來法務部與更保會將攜手持續推動更生保護工作，聯結更多民間資源，讓社會的溫暖不間斷，「用愛感動生命、以行動陪伴復歸」，共同打造更安全、更祥和的臺灣。

更保會每10年舉辦一次「十大傑出更生輔導員」選拔活動，今年從全國近千位志願輔導員中選出10名典範人物，他們陪伴更生個案戒除毒癮、回歸家庭、重返職場，用行動翻轉命運、減少再犯風險。

114年十大傑出更生輔導員名單如下：

林光中（台北分會）、胡純寬（士林分會）、黃文智（新北分會）、黃月妍（桃園分會）、呂蕙貞（台中分會）、黃世賢（南投分會）、粘月琴（彰化分會）、許瓊華（臺南分會）、楊九如（高雄分會）、邱秀琴（屏東分會）。

114年「十大傑出更生輔導員」名單 姓名 分會 林光中 臺北分會 胡純寬 士林分會 黃文智 新北分會 黃月妍 桃園分會 呂蕙貞 臺中分會 黃世賢 南投分會 粘月琴 彰化分會 許瓊華 臺南分會 楊九如 高雄分會 邱秀琴 屏東分會

他們中有人陪伴毒癮者戒除多年毒癮、有人幫助前受刑人重新找到工作，也有人默默修補破碎的家庭關係。對這些更生輔導員而言，每一次重生的背後，都是漫長陪伴與真誠傾聽的累積。

除了個人獎項外，會中同時頒發「行政院表揚參與監所教化暨保護事業有功人士及團體」與「法務部表揚協助推展更生保護事業有功人士及團體」等獎項，感謝社會各界的長期支持。

獲獎單位包括如是社會福利公益信託基金、台新銀行、昇恒昌基金會、元大文教基金會等，展現公私協力、共同守護更生人的堅定信念。

活動最後，全體貴賓與更保同仁齊聲祝賀「臺灣更生保護會80週年生日快樂」，象徵跨越八十年的守護與陪伴仍將持續

；80年來，更保讓無數生命重新起步，也讓社會看見，錯誤不是結局，只要有愛，就有重新開始的可能。