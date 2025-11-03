　
快訊／黃明志被捕照曝光！涉毒押回金馬警區　身上搜出9顆藍藥丸

▲黃明志被捕畫面曝光。（圖／翻攝自中國報）

▲黃明志被捕畫面曝光。（圖／翻攝自中國報，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大馬歌手黃明志捲入台灣「護理女神」謝侑芯猝逝案，最新畫面曝光！根據《中國報》取得的兩張現場照片可見，黃明志案發後被警方帶返金馬警區總部調查，警方同時從他身上搜出9顆藍色藥丸，疑似「愛他死」（搖頭丸），案情再掀波瀾。

據了解，謝侑芯10月22日下午被發現在吉隆坡某五星級飯店客房內昏迷，送醫不治。警方初步調查現場並未發現性侵痕跡，因此不援引強姦罪名偵辦。黃明志供稱，當時兩人正在討論影片拍攝計畫，未料她突然昏倒在浴缸中，他雖施以CPR仍回天乏術。

▲黃明志被捕畫面曝光。（圖／翻攝自中國報）

警方進一步在黃明志房內查獲9顆藍色藥丸，尿液檢驗對安非他命、甲基安非他命、K他命及THC（四氫大麻酚）均呈陽性反應。黃明志遭依《危險毒品法令》第39A(1)條（持有毒品）及第15(1)(a)條（濫用毒品）起訴，若罪名成立，恐面臨2年以上徒刑、至少3下鞭刑及罰款。

黃明志於10月24日出庭時否認兩項罪嫌，繳交8000令吉（約新台幣5.8萬元）保釋金後獲釋。案件預計於12月18日再度開庭。另一方面，謝侑芯的經紀人表示，馬國醫院初步報告指死因為心臟病發，但家屬難以接受，盼等待化驗結果釐清真相。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

