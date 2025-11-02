　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

點名下個護國神山！半導體大老曝「逆齡養生術」　全靠做快樂事

▲宣明智。（圖／記者游瓊華攝）

▲聯電榮譽副董事長宣明智跨界出書，也暢談養生術。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

「台灣下一個護國神山就是生技醫療！」聯電榮譽副董事長宣明智舉辦新書《先知幹細胞》簽書會，從半導體界跨足生技領域的他，直言台灣擁有三大優勢，若能整合產官學研，生技醫療絕對有潛力成為繼半導體之後，另一座撼動世界的護國神山。

宣明智在新書中指出，隨著全球人口老化與慢性病攀升，生技醫療正迎來「新黃金時代」。他分析，台灣具備三大核心優勢：完善的醫療體系、豐富的臨床數據、以及頂尖的科研人才。他認為，全台最優秀的人才多投身醫學領域，只要給予明確的政策支持與產業導引，便能建立「亞洲最大的幹細胞治療數據平台」，在全球再生醫學領域搶占關鍵地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，宣明智近年早已積極投入幹細胞與免疫細胞技術。他去年底更與成大醫學院合作，發起「台南抗癌國家隊」，集結南台灣醫療資源，推動臨床資料共享，展現他對生醫產業的決心與實際行動。

談到個人養生，已屆80歲的宣明智精神奕奕，笑說祕訣無他，就是「快樂的做自己喜歡的事」。他表示，投身生技領域，看到幹細胞、免疫細胞等新奇事物，讓他感到非常有趣，「因為心情快樂，免疫力自然就好。」

此次簽書會特地選在台中琺洋診所舉辦，並邀請骨科權威林進盛醫師引言。宣明智強調，此書結合他數十年的產業經驗，盼能拋磚引玉，讓醫療科技成為真正改變世界、守護台灣的強大力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
撞擊畫面曝！新竹夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡
大崩盤來臨？　《富爸爸》作者警告：數百萬人血本無歸
停車格裡被檢舉！一堆人吞「1200元罰單」　駕駛愣：難怪被罰
克蕭高舉生涯第3冠引退：無法寫出更好的劇本了
粿粿認「跟王子有踰矩行為」！　律師勸1事別亂做

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被姊夫爆料單身！一粒「謝謝你宋嘉翔」全場暴動：哪抽號碼牌

民眾偷養6頭山豬　中市府夜衝太平山區圍捕採檢結果出爐

停車格裡被檢舉！一堆人吞「1200元罰單」　駕駛愣：難怪被罰

粿粿認「跟王子有踰矩行為」！律師勸1事別亂做：真的會有報應

點名下個護國神山！半導體大老曝「逆齡養生術」　全靠做快樂事

台中非洲豬瘟案主家、水溝12採樣點結果曝　「案場外道路」暫封

粉紅超跑衝30年書店！老闆娘哭了「我在這裡」　大方分壓轎金

澎湖交通船行動電源爆炸　航港局籲：不得託運

粿粿淚訴扛8成家用、做家事「塑造范姜軟爛形象？」他挖出影片打臉

「35歲前要買房！」小資女靠自己存300萬　網聽買房計畫狂勸退

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

被姊夫爆料單身！一粒「謝謝你宋嘉翔」全場暴動：哪抽號碼牌

民眾偷養6頭山豬　中市府夜衝太平山區圍捕採檢結果出爐

停車格裡被檢舉！一堆人吞「1200元罰單」　駕駛愣：難怪被罰

粿粿認「跟王子有踰矩行為」！律師勸1事別亂做：真的會有報應

點名下個護國神山！半導體大老曝「逆齡養生術」　全靠做快樂事

台中非洲豬瘟案主家、水溝12採樣點結果曝　「案場外道路」暫封

粉紅超跑衝30年書店！老闆娘哭了「我在這裡」　大方分壓轎金

澎湖交通船行動電源爆炸　航港局籲：不得託運

粿粿淚訴扛8成家用、做家事「塑造范姜軟爛形象？」他挖出影片打臉

「35歲前要買房！」小資女靠自己存300萬　網聽買房計畫狂勸退

摩鐵色誘「趁情夫勃起」斷命根　印尼小三：不讓他跟別的女人亂搞

獨家／GD點讚他們影片！台灣兄妹被邀入大巨蛋　媽媽震撼：奇蹟發生

爸颱風搶修電線桿…目睹同事「被高壓電電到」　女星心疼曝後遺症

多數肺癌確診已晚期　醫籲「2大高風險族」可免費篩檢

高雄捷運紅線美食地圖！必喝超濃芋頭西米露、膠質滿滿銷魂滷肉飯

中向美採購1200萬噸大豆僅佔散裝總量0.21%　但時間短促有利運價

用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

《入青雲》盧昱曉是誰？低調富二代、時尚高材生「初戀臉」韓網也熱議

涵碧樓、力麗溫德姆酒店線上旅展起跑　11/24、11/17前各有優惠

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

生活熱門新聞

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

粿粿家人發文挺！網揪「內容一模一樣」酸爆

粿粿扛8成家用、做家事「塑造范姜軟爛形象？」他狠打臉

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

可能有雙颱！　最新預測曝

粿粿2年前就怨「孩子哭卻戴耳機」！范姜彥豐解釋了

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」

律師：范姜彥豐「1說法」案情可能不單純

更多熱門

相關新聞

出門前花10分鐘　4件事喚醒身心

出門前花10分鐘　4件事喚醒身心

多數人每天都有任務在身，無論是去上學還是去上班，在起床後「喚醒」自己的身體是很重要的，身體清醒之後不但開啟新陳代謝，也能幫助你一整天在精神上更有活力，從早開始有好氣色自然能幫助肌膚更美，起床之後花10分鐘做4件事，開啟一整天能量。

聯電推55奈米BCD平台　提升行動裝置與汽車應用的電源效率

聯電推55奈米BCD平台　提升行動裝置與汽車應用的電源效率

寒露到！中醫：腳不露＋保健4招

寒露到！中醫：腳不露＋保健4招

聯電要求供應商降價15%　因應中國低價產能

聯電要求供應商降價15%　因應中國低價產能

入秋「一乾老三歲」　中醫教飲食+穴位緩解

入秋「一乾老三歲」　中醫教飲食+穴位緩解

關鍵字：

宣明智養生聯電

讀者迴響

熱門新聞

快訊／道奇世界大賽二連霸

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

山本由伸獲選世界大賽MVP出爐！

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面