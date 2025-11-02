點名下個護國神山！半導體大老曝「逆齡養生術」　全靠做快樂事

▲聯電榮譽副董事長宣明智跨界出書，也暢談養生術。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

「台灣下一個護國神山就是生技醫療！」聯電榮譽副董事長宣明智舉辦新書《先知幹細胞》簽書會，從半導體界跨足生技領域的他，直言台灣擁有三大優勢，若能整合產官學研，生技醫療絕對有潛力成為繼半導體之後，另一座撼動世界的護國神山。

宣明智在新書中指出，隨著全球人口老化與慢性病攀升，生技醫療正迎來「新黃金時代」。他分析，台灣具備三大核心優勢：完善的醫療體系、豐富的臨床數據、以及頂尖的科研人才。他認為，全台最優秀的人才多投身醫學領域，只要給予明確的政策支持與產業導引，便能建立「亞洲最大的幹細胞治療數據平台」，在全球再生醫學領域搶占關鍵地位。

事實上，宣明智近年早已積極投入幹細胞與免疫細胞技術。他去年底更與成大醫學院合作，發起「台南抗癌國家隊」，集結南台灣醫療資源，推動臨床資料共享，展現他對生醫產業的決心與實際行動。

談到個人養生，已屆80歲的宣明智精神奕奕，笑說祕訣無他，就是「快樂的做自己喜歡的事」。他表示，投身生技領域，看到幹細胞、免疫細胞等新奇事物，讓他感到非常有趣，「因為心情快樂，免疫力自然就好。」

此次簽書會特地選在台中琺洋診所舉辦，並邀請骨科權威林進盛醫師引言。宣明智強調，此書結合他數十年的產業經驗，盼能拋磚引玉，讓醫療科技成為真正改變世界、守護台灣的強大力量。