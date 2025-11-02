　
社會 社會焦點 保障人權

駕駛「眼前一黑」猛撞圍牆！活鱸魚噴落滿地慘死　20萬飛了

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄前鎮區今（31）日凌晨驚傳離奇車禍！一輛滿載新鮮鱸魚、價值約20萬元的漁獲貨車，在行經東亞、金福路口時，駕駛突然「眼前一片黑」，車輛失控暴衝，直接撞爆冷凍公司圍牆，魚貨瞬間噴飛四散，滿地翻騰的鱸魚慘成「魚屍現場」，畫面令人怵目驚心。

▲▼前鎮車禍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲滿載鱸魚的貨車失控猛撞圍牆，魚屍滿地。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，駕駛是50歲越南籍阮姓男子，平日固定從屏東林邊載運漁貨至前鎮漁市販售。今凌晨1點多，他照例開著貨車北上，不料行駛至事發路段時突感頭暈、視線全黑，根本來不及反應就「砰」一聲猛撞路邊圍牆。

▲▼前鎮車禍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

撞擊威力驚人，冷凍公司磚牆整片崩裂，爆出大洞，貨車車頭全毀、車殼凹陷，現場滿是碎磚與魚屍。大批鱸魚噴飛落地，許多當場死亡，有些仍在地上微微掙扎，宛如「魚界車禍現場」。

警方與消防人員趕抵現場，第一時間協助清理散落魚貨並戒護現場。阮男頭部無明顯外傷，僅有擦挫傷，神情仍相當懊惱。他受訪時表示，自己跑這條路線超過10年，從未出過事，沒想到今天卻「眼前一黑」出事，「真的嚇到，車子根本停不下來」。

他苦笑說，滿地的鱸魚大多救不回，只能「收回去公司殺掉處理」，估算損失約20萬元。

警方初步排除酒駕，懷疑可能是疲勞駕駛或身體突發狀況導致失控，詳細原因仍待進一步調查釐清。

10/31 全台詐欺最新數據

ET專訪／邱議瑩稱當高雄市長「恰北北」性格一定改　傾聽不對撞

