約爬山早到！見國小操場空曠「還有可樂瓶」開槍試開　民眾嚇壞

記者邱中岳／台北報導

北市信義區福德國小圍牆外，在1日下午1時許，有一名男子持空氣長、短槍在圍牆外朝校園試射，警方看到網路影片後立刻前往現場抓人，正巧帶回正在收槍的男子，男子供稱，因為要等朋友一起去爬山，但是提早到，看到校園空曠又有棄置的可樂瓶，所以一時手癢才拿槍出來試射，兩把槍枝經過鑑驗後也確定是空氣槍，將依規定進行裁處。

▲他約朋友爬山太早到，拿長短空氣槍朝福德國小操場開槍打可樂瓶。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，45歲的鄭姓男子，在1日下午1時許，原本要與朋友相約到信義區爬虎山，但是因為提早到，所以將車停在福德國小附近後閒晃，正巧發現福德國小操場空曠又沒人，且上面還有棄置的可樂瓶，所以從車上拿出長短的空氣槍進行射擊。

警方看到民眾拍下貼在網路上的影片，立刻前往福德國小附近找人，並在附近找到正在收槍的鄭姓男子，立刻將男子帶回派出所進行偵訊，並且搜出長、短槍各一把，另外還有彈匣5個、瓦斯罐以及一包BB彈，立刻將槍枝送往相關單位鑑驗。

鄭姓男子表示，槍枝是在10月底於高雄的生存遊戲店購買，而警方初步鑑定，槍枝擊發並沒有穿透鋼板，所以不構成改造槍枝要件，目前確定為空氣槍。

警方訊後也將依照社會秩序維護法第65條「無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍而有危害安全之虞者」進行裁處，可處新台幣 3 萬元以下罰鍰或拘留3日以下。