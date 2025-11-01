　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

約爬山早到！見國小操場空曠「還有可樂瓶」開槍試開　民眾嚇壞

記者邱中岳／台北報導

北市信義區福德國小圍牆外，在1日下午1時許，有一名男子持空氣長、短槍在圍牆外朝校園試射，警方看到網路影片後立刻前往現場抓人，正巧帶回正在收槍的男子，男子供稱，因為要等朋友一起去爬山，但是提早到，看到校園空曠又有棄置的可樂瓶，所以一時手癢才拿槍出來試射，兩把槍枝經過鑑驗後也確定是空氣槍，將依規定進行裁處。

▲▼他約朋友爬山太早到，拿長短空氣槍朝福德國小操場開槍打可樂瓶。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲他約朋友爬山太早到，拿長短空氣槍朝福德國小操場開槍打可樂瓶。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，45歲的鄭姓男子，在1日下午1時許，原本要與朋友相約到信義區爬虎山，但是因為提早到，所以將車停在福德國小附近後閒晃，正巧發現福德國小操場空曠又沒人，且上面還有棄置的可樂瓶，所以從車上拿出長短的空氣槍進行射擊。

警方看到民眾拍下貼在網路上的影片，立刻前往福德國小附近找人，並在附近找到正在收槍的鄭姓男子，立刻將男子帶回派出所進行偵訊，並且搜出長、短槍各一把，另外還有彈匣5個、瓦斯罐以及一包BB彈，立刻將槍枝送往相關單位鑑驗。

鄭姓男子表示，槍枝是在10月底於高雄的生存遊戲店購買，而警方初步鑑定，槍枝擊發並沒有穿透鋼板，所以不構成改造槍枝要件，目前確定為空氣槍。

警方訊後也將依照社會秩序維護法第65條「無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍而有危害安全之虞者」進行裁處，可處新台幣 3 萬元以下罰鍰或拘留3日以下。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／房東催收房租　驚見男「全身發黑」陳屍屋內
北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成
范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網見粿粿表情一幕：荒謬又
頑童快閃台中開唱半小時！數千粉絲癱瘓車站
建議柯文哲出書「在獄中的364天」　陳佩琪酸：要請賴總統幫忙
快訊／豬隻禁運禁宰　最快11/7解禁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／房東催房租驚見男「全身發黑」陳屍屋內　死亡恐逾兩週

傳動軸斷了！蚵車倒退嚕翻覆釀10傷　 後車急閃逃劫驚險畫面曝

約爬山早到！見國小操場空曠「還有可樂瓶」開槍試開　民眾嚇壞

不爽廟會桌椅擺家口！開山刀猛砍險奪命　莽男辯自衛法官不信

芳苑鐵牛蚵車「上坡倒退嚕」撞護欄翻了　旅遊團10人送醫

酒駕撞死女童還拖行　自首後又翻供！小貨車駕駛二審判更重

快訊／高雄大樓驚傳墜樓！男子陳屍友人住家中庭　死因待查　

寫《天堂》外卦封神！天才工程師搞詐收押　盼交保照顧病母被打臉

鹿港父子口角阿嬤勸架...遭兒鎌刀狂砍58刀　86歲婦慘死　

男赴美深造失蹤逾25年　家屬含淚聲請死亡宣告...法官准了

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

快訊／房東催房租驚見男「全身發黑」陳屍屋內　死亡恐逾兩週

傳動軸斷了！蚵車倒退嚕翻覆釀10傷　 後車急閃逃劫驚險畫面曝

約爬山早到！見國小操場空曠「還有可樂瓶」開槍試開　民眾嚇壞

不爽廟會桌椅擺家口！開山刀猛砍險奪命　莽男辯自衛法官不信

芳苑鐵牛蚵車「上坡倒退嚕」撞護欄翻了　旅遊團10人送醫

酒駕撞死女童還拖行　自首後又翻供！小貨車駕駛二審判更重

快訊／高雄大樓驚傳墜樓！男子陳屍友人住家中庭　死因待查　

寫《天堂》外卦封神！天才工程師搞詐收押　盼交保照顧病母被打臉

鹿港父子口角阿嬤勸架...遭兒鎌刀狂砍58刀　86歲婦慘死　

男赴美深造失蹤逾25年　家屬含淚聲請死亡宣告...法官准了

「聽海湧．2025林園鱻境文化季」登場　萬人擠爆中芸漁港

快訊／房東催房租驚見男「全身發黑」陳屍屋內　死亡恐逾兩週

桃園楊梅三元宮建廟200年　張善政參香感謝信眾捐贈救護車

林信義APEC場邊會美財長！　談40分鐘聚焦「台灣半導體聚落」

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

日本女高校園「驚見人骨」！已嚴重白骨化　死者身分曝光

陸翁車廂逼女生讓座　「硬坐大腿」伸手偷摸狂磨蹭

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

特斯拉坐不下...十億女星出手了！　為草泥馬買新車：富養寵物

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

社會熱門新聞

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

鳳梨座車遭開12槍！檢又查出2主謀

父子口角阿嬤勸架　遭兒狂砍58刀慘死　

名會計師偕妻聚餐竟爆撿屍　正妹OL醒知真相崩潰

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

即／中和大貨車擦撞騎士　倒地送醫不治

被控在家喧嘩　她挨罰3千傻眼曝真相

調查官淪詐團取簿手正面曝　遭起訴停職當客服

即／高雄大樓墜樓！男子陳屍友人住家中庭

人夫曖昧「萬華鄧紫棋」　小三賠10萬

特斯拉自撞1死2傷原因曝「時速破200」恐怖畫面曝

新北瑞芳轎車停路邊飄臭味！　一具女屍躺車內

高雄知名燒肉店晚間火警！

更多熱門

相關新聞

頑童突快閃台中開唱　數千粉絲癱瘓松竹車站

頑童突快閃台中開唱　數千粉絲癱瘓松竹車站

饒舌天團頑童MJ116今日下午現身台中松竹車站快閃演唱，現場數千名粉絲塞爆車站內外，甚至捷運、台鐵車站月台也有人駐足觀賞。活動原訂3點開始，但頑童疑因行程耽擱，約3點40分才到場，隨即登台，觀眾高舉手機包圍邊看邊唱，現場嗨到最高點。

阿姨鑽車縫直撞休旅車　慘被KO倒地

阿姨鑽車縫直撞休旅車　慘被KO倒地

乘客行動電源爆炸！澎湖交通船險變火燒船

乘客行動電源爆炸！澎湖交通船險變火燒船

即／中和大貨車擦撞騎士　倒地送醫不治

即／中和大貨車擦撞騎士　倒地送醫不治

他寄居胞姊家私設毒品分裝場　原料至成品破七百萬

他寄居胞姊家私設毒品分裝場　原料至成品破七百萬

關鍵字：

爬山可樂瓶空氣槍影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面