　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

歷經2次流產！孕婦堅持生下「內臟外露」寶寶　醫連夜開刀救命

（示意圖非當事人／Pixabay）
▲（示意圖非當事人／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸杭州一名34歲盧姓女子（化名）婚後歷經2次流產，今年初終於又懷上期待已久的孩子，但懷孕12週產檢時，超音波顯示胎兒大部分肝臟位於腹腔外，被診斷為「巨大型臍膨出」，讓她一度陷入絕望。所幸在盧女生下寶寶，由醫護團隊連夜搶救照顧，女嬰成功康復活下來。

根據陸媒《杭州電視台》報導，來自當地的34歲盧女，與先生結婚後求子心切，但歷經2次流產，今年好不容易又懷孕，怎料，產檢發現胎兒臟器在腹腔外，她原以為必須放棄、又失去一個孩子，所幸醫師的一句「有希望」，讓她決定勇敢生下寶寶。盧女隨後求助於杭州市兒童醫院院長、上海交通大學醫學院附屬新華醫院小兒外科權威王俊教授。

王俊指出，盧女的狀況是臍膨出，胚胎6至10週腹壁發育不全所致的先天性畸形，腹腔器官會從缺口突出，僅以薄膜包覆。若能排除染色體異常與其他重大缺陷，可透過手術治療。

醫院隨即組成多學科醫療團隊，由產科、母胎醫學、新生兒外科及麻醉科專家共同照護。盧女懷孕期間狀況穩定，預定在孕37週進行剖腹產，未料手術前一晚盧女突然出現宮縮，團隊緊急啟動搶救。

手術過程中，嬰兒出生後哭聲微弱、膚色發紺，經吸痰與正壓通氣後狀況好轉。僅19分鐘後，醫師即將新生兒轉送手術室。檢查發現，嬰兒部分肝臟自約5至6公分的腹壁缺口突出，經醫護團隊徹夜搶救，一期修補手術在凌晨2點順利完成，這是杭州市婦女兒童醫療集團首例在產房同場完成的臍膨出手術。

術後23天，女嬰陸續脫離呼吸器、胃管與感染風險，最終成功康復。王俊表示，臍膨出的治療依缺口大小分為「一期」與「二期」修補術，嚴重病例需分階段重建腹壁。至今杭州市婦女兒童醫療集團多學科團隊已為逾300名胎兒異常孕婦提供會診與手術，成功搶救多名罕見病新生兒，讓無數家庭重燃希望。

延伸閱讀
粿粿爆跟王子同居「免費住昆凌5千萬豪宅」　網友湧IG怒喊：房子收回來
王子4月生日文藏「粿粿定情合照」！網驚呼早埋伏筆：太明目張膽
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人怒發聲反擊
全台2地周末「下探17度」！
快訊／北捷板南線「列車異常」月台爆滿　乘客卡隧道中
快訊／范姜彥豐二度聲明！握鐵證怒轟王子
王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯
超慘！粿粿跟王子遊美機票「恐是范姜出的」　生日影片被挖出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

歷經2次流產！孕婦堅持生下「內臟外露」寶寶　醫連夜開刀救命

中國留學生「在日本失聯」超20天　母崩潰喊話：不要放棄

陸配錢麗喪失台灣身分　羅文嘉：非常極端偏激「真的不適合」

陸配「喪失台灣身分」直播喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

中國氣象局急發「暴雪」預警　居民哀嚎：美是真的，冷更是真的

以為是毛肚！ 女子上海點麻辣燙外送...撈出整條抹布

董軍與赫格塞斯會面　籲美：台灣問題謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨

1張貼紙價格翻11倍！　「葡萄界愛馬仕」陸市場現假晴王亂象

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠　取名「柯基」意外爆紅

習近平APEC會議演說：共建普惠包容的開放型亞太經濟

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

歷經2次流產！孕婦堅持生下「內臟外露」寶寶　醫連夜開刀救命

中國留學生「在日本失聯」超20天　母崩潰喊話：不要放棄

陸配錢麗喪失台灣身分　羅文嘉：非常極端偏激「真的不適合」

陸配「喪失台灣身分」直播喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

中國氣象局急發「暴雪」預警　居民哀嚎：美是真的，冷更是真的

以為是毛肚！ 女子上海點麻辣燙外送...撈出整條抹布

董軍與赫格塞斯會面　籲美：台灣問題謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨

1張貼紙價格翻11倍！　「葡萄界愛馬仕」陸市場現假晴王亂象

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠　取名「柯基」意外爆紅

習近平APEC會議演說：共建普惠包容的開放型亞太經濟

avantgardey捏鼻子喊臭豆腐好吃　2人氣男星驚喜現身跳〈射手〉

「機場一堆外國人入境」　Ultra Taiwan海外售票暴增2倍突破紀錄！

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人怒發聲反擊

板南線列車異常「出站又倒退」影響550人　北捷：初判為繼電器異常

楊謹華演網紅媽戲外超保護小孩！　堅持「無法把他們攤在陽光底下」

快訊／北捷板南線「列車異常」月台爆滿　乘客卡隧道中：好熱

長榮航空放寬空服員請假規定　考核取消「依班表出勤」項目

快訊／投信、壽險併購重訊不同調　中信金：投標性質所致

海鯤號浮航測試正常、無滲水情形　台船盼特定媒體善盡查證責任

范姜彥豐二度聲明！怒轟王子「自相矛盾」　握鐵證：不破壞家庭又超越友情？

【功德一直扣？】男示範朗誦《南無寶可夢真經》　網友：唸完迴向給小智？

大陸熱門新聞

衛星拍台灣高清照　陸國防部回應

WTT首輪出局！中國桌球男單「再次全軍覆沒」

喪失台灣身分　陸配喊冤：支持和平統一

大批轟-6K貼近台灣！　陸評論稱：一次「斬首」行動演訓

王子形象大崩塌！陸粉心碎

影／感謝侯導那句話　舒淇首執導《女孩》直視童年陰影

川習會沒談台灣「事有蹊蹺」？　黃奎博：政府應該繃緊一點

湖南網紅直播抓雨傘節被咬　嫌血清太貴未就醫後消失

「1張貼紙」讓陽光玫瑰葡萄價格翻11倍

中國急發「暴雪」預警　居民冷到哀嚎

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠 取名「柯基」意外爆紅

兩次元首對談「未提台灣」 陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

陸國貨品牌正式進駐機場免稅店 無人機、手機也被納入

淘寶、拼多多不納管就下架？陸委會：補救豬瘟破口

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面