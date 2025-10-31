歷經2次流產！孕婦堅持生下「內臟外露」寶寶　醫連夜開刀救命



圖文／CTWANT

大陸杭州一名34歲盧姓女子（化名）婚後歷經2次流產，今年初終於又懷上期待已久的孩子，但懷孕12週產檢時，超音波顯示胎兒大部分肝臟位於腹腔外，被診斷為「巨大型臍膨出」，讓她一度陷入絕望。所幸在盧女生下寶寶，由醫護團隊連夜搶救照顧，女嬰成功康復活下來。

根據陸媒《杭州電視台》報導，來自當地的34歲盧女，與先生結婚後求子心切，但歷經2次流產，今年好不容易又懷孕，怎料，產檢發現胎兒臟器在腹腔外，她原以為必須放棄、又失去一個孩子，所幸醫師的一句「有希望」，讓她決定勇敢生下寶寶。盧女隨後求助於杭州市兒童醫院院長、上海交通大學醫學院附屬新華醫院小兒外科權威王俊教授。

王俊指出，盧女的狀況是臍膨出，胚胎6至10週腹壁發育不全所致的先天性畸形，腹腔器官會從缺口突出，僅以薄膜包覆。若能排除染色體異常與其他重大缺陷，可透過手術治療。

醫院隨即組成多學科醫療團隊，由產科、母胎醫學、新生兒外科及麻醉科專家共同照護。盧女懷孕期間狀況穩定，預定在孕37週進行剖腹產，未料手術前一晚盧女突然出現宮縮，團隊緊急啟動搶救。

手術過程中，嬰兒出生後哭聲微弱、膚色發紺，經吸痰與正壓通氣後狀況好轉。僅19分鐘後，醫師即將新生兒轉送手術室。檢查發現，嬰兒部分肝臟自約5至6公分的腹壁缺口突出，經醫護團隊徹夜搶救，一期修補手術在凌晨2點順利完成，這是杭州市婦女兒童醫療集團首例在產房同場完成的臍膨出手術。

術後23天，女嬰陸續脫離呼吸器、胃管與感染風險，最終成功康復。王俊表示，臍膨出的治療依缺口大小分為「一期」與「二期」修補術，嚴重病例需分階段重建腹壁。至今杭州市婦女兒童醫療集團多學科團隊已為逾300名胎兒異常孕婦提供會診與手術，成功搶救多名罕見病新生兒，讓無數家庭重燃希望。

