　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

醫師超時難留才！廖偉翔籲「加班免稅」　衛福部承諾：年底完成

▲▼立委廖偉翔 國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

近年全台醫事人力吃緊，尤其兒科、急重症及部分專科醫師人力流失最為嚴重，醫療體系瀕臨崩潰。立法委員廖偉翔今（30日）質詢時呼籲，「醫院醫師加班免稅」政策應在今年底前拍板，實質減輕醫療人員負擔，提升留任意願。對此，衛福部長石崇良承諾，將在年底前完成。

廖偉翔表示，醫師長期工時過長、值班壓力沉重，卻因稅制及健保給付制度不合理，導致留才困難。他質詢石崇良，針對「醫院醫師加班免稅」政策，是否能在今年底前拍板，讓醫師們明年報稅時即可適用，實質減輕醫療人員負擔，提升留任意願。

石崇良回應，醫師上班時數確實較長，且按「所得稅法」一般加班費可以申請抵稅，因此目前也在為醫師爭取加班費抵稅明訂於「健保特約管理辦法」，並比照「所得稅法」的標準；廖偉翔則要求年底前完成，以適用於明年的報稅，並獲石崇良部長允諾。

另外，針對健保醫療服務給付標準應該擴大並調高，以利於留才，石崇良則說明，今年在健保總額優先調整了加護病房與急診的給付，明年則匡列249億預算投入兒科，將優先提高兒童住院的給付。廖偉翔則表示，目前未見明顯成效，衛福部應加速改革。

廖偉翔直言，醫療體系瀕臨崩潰已是長期問題，若不加速落實抵稅制度與健保給付合理化，人力的流失只會持續惡化。他強調，衛福部應在盡速落實承諾，讓第一線醫護人員感受到改革的決心，才能守護國人的健康。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬拼多賺11萬！4銀行加碼一文看
川習會剛結束　陸宣布稀土、港口費問題「休戰一年」
快訊／法國羅浮宮驚天竊案　又抓到5人
王子粿粿「9段調情對話」完整曝光！
快訊／王子形象大翻車　上海演唱會緊急取消
晚間有感降溫「雨連下5天」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

醫師超時難留才！廖偉翔籲「加班免稅」　衛福部承諾：年底完成

修刑法！欠缺責任能力者不得死刑　特殊重大暴力10年以上不得假釋

「川習會中國是贏家」　邱毅：明年初恐碰觸最敏感的台灣問題

鄭麗文稱賴清德變「麻煩製造者」　綠嗆：重複中共論調背離台灣主權

符合台美鐵默契「中國沒得分」　綠委評川習會未談台灣

公廣董監事任期屆滿逾10月未提名　藍批文化部「知法玩法」行政擺爛

政院拍板旅宿業、碼頭業開放移工　增聘前要先幫本勞加薪

林楚茵質詢開場先虧「公私分明」　沈有忠妙回：會提醒梁文傑小心

川習會歷時100分鐘落幕　卓榮泰：請國人一起把台灣顧好守好

嚴堵豬瘟！機場入關不分疫區、非疫區　全面掃描X光、緝毒犬嗅聞

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

醫師超時難留才！廖偉翔籲「加班免稅」　衛福部承諾：年底完成

修刑法！欠缺責任能力者不得死刑　特殊重大暴力10年以上不得假釋

「川習會中國是贏家」　邱毅：明年初恐碰觸最敏感的台灣問題

鄭麗文稱賴清德變「麻煩製造者」　綠嗆：重複中共論調背離台灣主權

符合台美鐵默契「中國沒得分」　綠委評川習會未談台灣

公廣董監事任期屆滿逾10月未提名　藍批文化部「知法玩法」行政擺爛

政院拍板旅宿業、碼頭業開放移工　增聘前要先幫本勞加薪

林楚茵質詢開場先虧「公私分明」　沈有忠妙回：會提醒梁文傑小心

川習會歷時100分鐘落幕　卓榮泰：請國人一起把台灣顧好守好

嚴堵豬瘟！機場入關不分疫區、非疫區　全面掃描X光、緝毒犬嗅聞

日本熊襲「累計12死」打破歷史新高！　寫下最慘痛紀錄

「台鐵假期」玩國旅明年初上線　七星奢華「寢台列車」還要評估

快訊／廚餘去化中央前進協調所緊急成立　兩階段應對策略曝光

桃園分署拍賣11/11登場　43萬泰達幣、商辦、土地歡迎競標

2遊客闖阿里山眠月線鐵軌！最重罰5萬　林鐵處重申安全規定

NewJeans一審慘敗！法院認定合約仍有效　五人恐「無限期冷凍」

被扣倒也不哭了！楠梓高中終於「真正打到一場比賽」　隊長吳承諭吐真言

2025亞洲冬盟11月15日開打　全季套票1380元、11月3日中午開賣

玩遊戲過關！粿粿衝上前「抱住曹佑寧」　全看傻：超沒邊界感

臘腸狗「影帝」戲超多　「ㄅㄧㄤˋ」翻肚再加碼遮眼睛：準備出道

南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完

政治熱門新聞

王義川發文挺林岱樺選高雄　數千網友洗版罵翻：民進黨嫌票太多？

核三重啟　台電內部評估「最快2029年」

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

獨家專訪／與盧爭2028誰出線？　鄭麗文給答案

戰車沿路噴黑煙　十軍團：柴油引擎的正常現象

正國會表態力挺林岱樺　賴瑞隆、邱議瑩、許智傑各自反應曝

正國會突表態挺林岱樺　林佳龍：社會應給予一定空間

示警鄭麗文喊「我是中國人」衝擊2026選情　蔡正元：保證落選一大堆

啟動外送產業法制化　首重保障規劃與責權承擔

周玉蔻反擊：王世堅小裡小氣上摩鐵不認帳　哪來臉皮跟我拼格調？

政院明公布移工政策精進方案　企業替本勞加薪2千元能多聘一人

陸委會：國人赴陸失聯等達233人　中共擬將懲獨名單通報國際刑警組織

輝達落腳T17、18！洲美段死灰復燃成轉折　促新壽願合意解約

考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子？　林佳龍否認：美處功能發揮很好

更多熱門

相關新聞

水腫≠喝太多水！醫揭「4大元凶」：促進代謝才能改善

水腫≠喝太多水！醫揭「4大元凶」：促進代謝才能改善

許多人看到體重上升或腿變粗，會懷疑「是不是水腫」，甚至認為是「水喝太多」引起。敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅指出，這是常見迷思，導致水腫的關鍵為「循環、代謝變差」，和水喝多少關係不大。

機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

44歲女摘除子宮！崩潰曝「漏尿又胃下垂」　醫打臉

44歲女摘除子宮！崩潰曝「漏尿又胃下垂」　醫打臉

中醫將「開放超音波」　全台已62名中醫師受訓

中醫將「開放超音波」　全台已62名中醫師受訓

連續43年居十大死因之首　內政部：排除惡性腫瘤後平均壽命84.36歲

連續43年居十大死因之首　內政部：排除惡性腫瘤後平均壽命84.36歲

關鍵字：

醫師廖偉翔加班免稅衛福部

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面