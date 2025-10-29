　
【廣編】聯聚建設以文化凝聚社區　攜手王偉忠打造沉浸式戲劇《聯聚一村喜事》　

聯聚建設,王偉忠,聯聚一村喜事（圖／業者提供）

▲沉浸式戲劇《聯聚一村喜事》吸引一千多名賓客同歡。

【廣編特輯】

圖、文／聯聚建設提供

聯聚建設攜手金牌製作人王偉忠及金星文創，打造沉浸式戲劇《聯聚一村喜事》，吸引一千多名賓客同歡。全劇以民國68年的眷村婚禮為背景，融合戲劇表演與辦桌文化，邀請觀眾親身走入婚宴現場，在笑聲與感動中體驗台灣的人情溫度與生活記憶；一場跨越時代的婚禮喚起滿場共鳴，重現眷村氛圍與深厚的鄰里情誼。

不同於傳統劇場，《聯聚一村喜事》打破觀演界線，結合眷村文化與充滿人情味的辦桌習俗，讓觀眾從入場起便化身婚宴賓客，許多重量級嘉賓也上台參與即興演出，如台中榮總院長傅雲慶，即化身聯聚一村醫生，披上白袍念出時代感十足的台詞，由演員們引領驚喜登台。

前總統府秘書長李大維分享，這場別開生面的活動讓他回想起46年前的時光。「在戶外流著汗吃辦桌，這是現在年輕人難得體會的生活情景」。也有賓客提到，自己從小在眷村長大，劇本的設定讓他格外有感觸，尤其當「饅頭夾腐乳」這道菜上桌時，滿滿的童年記憶湧現。

客串「王村長」的金牌製作人王偉忠，以幽默方式登場，笑說：「我從嘉義騎腳踏車上來，能看到未來。台中不得了，未來要在這裡蓋很多很好的房子！」引來全場笑聲與掌聲。劇中也巧妙融入聯聚的城市記憶，兩位眷村伯伯聊起：「村口有一盞燈，天黑後會一直亮到午夜，因為村長的心願是『為晚歸的台中人留一盞燈』。」台詞逗笑全場，也呼應聯聚在2009年打造「聯聚信義大廈」時，以建築燈光溫暖城市的真實故事。

另外，秉持對教育與城市文化的長期專注，聯聚建設持續以行動支持藝文扎根，由紙風車文教基金會發起的「368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」巡演，也由聯聚文教基金會贊助，讓表演藝術成為生活的一部分。
 

10/28 全台詐欺最新數據

