　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿緯「點點心」被爆蒸籠發霉　集團：去年衛生局有稽查但未發現

阿緯「點點心」被爆蒸籠發霉　集團：去年衛生局有稽查但未發現

▲點點心被爆蒸籠發霉，業者表示，去年衛生局有稽查但未發現。（圖／資料照／緯豆集團提供）

記者黃士原／台北報導

「點點心」是由藝人阿緯代理並經營的連鎖港式點心品牌，昨日前員工爆料桃園分店廚房環境髒亂，隔夜油裡有蟑螂、隔夜飯多了老鼠屎。對此，點點心表示，該內容係有心人士在去年7月向媒體爆料，當時經衛生局現場稽查，並無發現指稱情形，而現場部分清潔度不足情形已經改善。

一位網友自稱是點點心前員工，昨日在「脆」上爆料，桃園分店廚房環境髒亂，像是烤盤沒洗過幾天直接長蛆、雞排掉地上直接放回煎台上面繼續煎、隔夜油裡面發現小強，以及隔夜飯沒封好又沒冰，隔天裡面多了顆老鼠屎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對爆料內容，點點心第一時間啟動內部稽核機制，針對內容逐一查證，並發表4點澄清聲明，一、該內容是有心人士在113年7月向媒體爆料，當時經衛生局到現場稽查，並無發現指稱情形。二、該文內容經查證多屬不實資訊，且係刻意拍攝報廢品項、設備，並截取片段刻意誤導大眾。

三、衛生局在113年7月間到現場稽查，發現部分清潔度不足情形，當時已立即完成改善，並經衛生局稽查合格。四、門市食安管理為本公司最重視並嚴格執行事項，包含每月食安教育訓練、委外病媒消毒、總部稽核，以及定期委託第三方單位進行稽核、產品定期自主送檢等，均定期嚴格把關。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被「地雞主」狂追暴紅　黑絲OL現身：目前單身
粿粿「與事實不符」王子卻認了！　律師劃重點：就是聊騷
快訊／王子經紀公司道歉！ 　會承擔應有責任
林安可挑戰旅外！　統一獅證實已表達海外FA意願
「粿粿出軌好友」2個月前就被爆　他轟：虛偽人設！
快訊／中職年度最佳九人揭曉！　江坤宇5連霸寫紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

侯友宜要中央檢驗80公斤豬瘟場肉　陳駿季：應立即銷毀

堰塞湖水位已退　中橫公路17:00時恢復通行

慶祝樂天桃猿奪冠　張善政宣布桃園11/2舉辦封王遊行

豬瘟衝擊生計！高市「免收豬肉攤租金1個月」　挺攤商度危機

【廣編】聯聚建設以文化凝聚社區　攜手王偉忠打造沉浸式戲劇《聯聚一村喜事》　

【廣編】開創虛擬資產永續金融新時代　禾亞數位科技榮獲創新金融獎殊榮

「粿粿出軌好友」2個月前就爆出　他轟：虛偽人設！超甜影片被挖出

「兒童歌仔戲」搭藝術卡車巡演免費看　周末加碼戲服、身段體驗　

阿緯「點點心」被爆蒸籠發霉　集團：去年衛生局有稽查但未發現

濕氣爆棚必看！專家曝除濕機3大NG行為：耗電又釀危機

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

侯友宜要中央檢驗80公斤豬瘟場肉　陳駿季：應立即銷毀

堰塞湖水位已退　中橫公路17:00時恢復通行

慶祝樂天桃猿奪冠　張善政宣布桃園11/2舉辦封王遊行

豬瘟衝擊生計！高市「免收豬肉攤租金1個月」　挺攤商度危機

【廣編】聯聚建設以文化凝聚社區　攜手王偉忠打造沉浸式戲劇《聯聚一村喜事》　

【廣編】開創虛擬資產永續金融新時代　禾亞數位科技榮獲創新金融獎殊榮

「粿粿出軌好友」2個月前就爆出　他轟：虛偽人設！超甜影片被挖出

「兒童歌仔戲」搭藝術卡車巡演免費看　周末加碼戲服、身段體驗　

阿緯「點點心」被爆蒸籠發霉　集團：去年衛生局有稽查但未發現

濕氣爆棚必看！專家曝除濕機3大NG行為：耗電又釀危機

漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位　預約方式一次看

侯友宜要中央檢驗80公斤豬瘟場肉　陳駿季：應立即銷毀

航太軍工業績＆股價遊刃有餘　川普助攻波音商用航太起飛

換季睡不好？專家教你這樣挑精油　解救身心不適狀況

8年不間斷　熊讚愛心團隊送愛到創世台東院

不是輻射！車諾比驚見「藍色狗狗」　獸醫推測可能原因

中獎發票字跡模糊、破損都有救！　國稅局教2招安心領錢

吃光光也減碳！台南推低碳午餐行動　結合節氣入菜打造永續校園

堰塞湖水位已退　中橫公路17:00時恢復通行

台中海岸線不平靜　高美濕地、麗水漁港2女情緒不穩獲救

檢查胎壓收費10元 竟收騎士一星負評！

生活熱門新聞

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

被雞追OL辣照曝光　限動直呼很荒謬

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

粿粿限動發聲　全場揪1關鍵：沒否認出軌

今重陽節「4生肖易沖煞」　 6禁忌一次看

即／雨還沒完　4縣市大雨特報再發

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

被引導「棄婚後財產分配」　網嘆：范姜彥豐比Andy還慘

3波冷空氣接力　下波變天降溫時間曝

「粿粿出軌好友」2個月前就爆出！他轟：虛偽人設

門票只要30塊！他大推台北「1景點」爆共鳴

成功高中「學生偷做1事」停電　同學笑翻

北教大教授遭爆「偷吃12女」　校方3點回應：若違規絕不寬貸

即／台中廚餘政策轉彎　明起停用9處掩埋場

更多熱門

相關新聞

威廉閃兵…阿緯才掛保證「其他人100％合情合理」！

威廉閃兵…阿緯才掛保證「其他人100％合情合理」！

威廉5月爆出涉嫌偽造病歷的閃兵爭議，成員小杰21日也遭到拘提，成為團體中第2位閃兵，而日前棒棒堂奪得金鐘獎，在慶功宴上阿緯提到成員閃兵問題，還出面強調其他人免役的原因：「這件事我們百分之百合情合理。」如今小杰也閃兵，這段影片被網友翻出後虧說：「臉總是被打的這麼快。」

阿緯鬆口棒棒堂20週年演唱會

阿緯鬆口棒棒堂20週年演唱會

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵

棒棒堂陷逃兵風波仍奪獎！評審委員說話了：不會先入為主

棒棒堂陷逃兵風波仍奪獎！評審委員說話了：不會先入為主

敖犬「小時候從沒因入圍走紅毯」

敖犬「小時候從沒因入圍走紅毯」

關鍵字：

阿緯點點心

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／王子道歉！

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

粿粿3年前答應求婚照被挖！

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面