阿緯「點點心」被爆蒸籠發霉　集團：去年衛生局有稽查但未發現

▲點點心被爆蒸籠發霉，業者表示，去年衛生局有稽查但未發現。（圖／資料照／緯豆集團提供）

記者黃士原／台北報導

「點點心」是由藝人阿緯代理並經營的連鎖港式點心品牌，昨日前員工爆料桃園分店廚房環境髒亂，隔夜油裡有蟑螂、隔夜飯多了老鼠屎。對此，點點心表示，該內容係有心人士在去年7月向媒體爆料，當時經衛生局現場稽查，並無發現指稱情形，而現場部分清潔度不足情形已經改善。

一位網友自稱是點點心前員工，昨日在「脆」上爆料，桃園分店廚房環境髒亂，像是烤盤沒洗過幾天直接長蛆、雞排掉地上直接放回煎台上面繼續煎、隔夜油裡面發現小強，以及隔夜飯沒封好又沒冰，隔天裡面多了顆老鼠屎。

針對爆料內容，點點心第一時間啟動內部稽核機制，針對內容逐一查證，並發表4點澄清聲明，一、該內容是有心人士在113年7月向媒體爆料，當時經衛生局到現場稽查，並無發現指稱情形。二、該文內容經查證多屬不實資訊，且係刻意拍攝報廢品項、設備，並截取片段刻意誤導大眾。

三、衛生局在113年7月間到現場稽查，發現部分清潔度不足情形，當時已立即完成改善，並經衛生局稽查合格。四、門市食安管理為本公司最重視並嚴格執行事項，包含每月食安教育訓練、委外病媒消毒、總部稽核，以及定期委託第三方單位進行稽核、產品定期自主送檢等，均定期嚴格把關。