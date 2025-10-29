北投踩街看這裡！溫泉季開跑2天交通管制　警方公布避塞時段

▲「2025台北溫泉季」將於開始。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

注意喔！一年一度的「2025台北溫泉季」將於本週四（10月30日）起至下週一（11月3日）在北投區光明路及七星街熱鬧登場。北投分局溫馨提醒，用路人屆時務必注意交管措施與改道路線，以免行程受影響。

北投分局表示，本次活動最受矚目的踩街遊行將於11月1日（星期六）上午10時至10時40分、以及11月2日（星期日）下午2時30分至3時舉行。為確保活動安全，警方將於11月1日上午9時40分起、及11月2日下午2時10分起，對光明路（磺港路至大業路）實施彈性交通管制。

待遊行隊伍全數進入七星街後，警方將視現場交通狀況調整解除或延長管制時間，呼籲駕駛人提前改道，並配合現場員警指揮。

此外，活動期間管制路段內的公車候車處將暫停服務，民眾若欲查詢公車改道路線，可上台北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢最新資訊。

警方呼籲，活動期間北投地區人潮、車流預期將大增，建議民眾多加利用大眾運輸前往，共同維護交通順暢與行人安全。