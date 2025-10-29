北投踩街看這裡！溫泉季開跑2天交通管制　警方公布避塞時段

▲「2025台北溫泉季」將於開始。（圖／記者黃宥寧翻攝）
記者黃宥寧／台北報導
注意喔！一年一度的「2025台北溫泉季」將於本週四（10月30日）起至下週一（11月3日）在北投區光明路及七星街熱鬧登場。北投分局溫馨提醒，用路人屆時務必注意交管措施與改道路線，以免行程受影響。
北投分局表示，本次活動最受矚目的踩街遊行將於11月1日（星期六）上午10時至10時40分、以及11月2日（星期日）下午2時30分至3時舉行。為確保活動安全，警方將於11月1日上午9時40分起、及11月2日下午2時10分起，對光明路（磺港路至大業路）實施彈性交通管制。
待遊行隊伍全數進入七星街後，警方將視現場交通狀況調整解除或延長管制時間，呼籲駕駛人提前改道，並配合現場員警指揮。
此外，活動期間管制路段內的公車候車處將暫停服務，民眾若欲查詢公車改道路線，可上台北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢最新資訊。
警方呼籲，活動期間北投地區人潮、車流預期將大增，建議民眾多加利用大眾運輸前往，共同維護交通順暢與行人安全。
提醒：請提早改道，並配合現場員警與義交指揮。
2025台北溫泉季｜用路人請留意北投光明路、七星街彈性交管
交管時段與路段
日期
開始時間
路段/範圍
備註
11/01（六）
09:40 起
光明路（磺港路 ⇄ 大業路）
彈性管制，隊伍全數進入七星街後，視現場狀況提前/延後解除
11/02（⽇）
14:10 起
光明路（磺港路 ⇄ 大業路）
彈性管制，同上
常見問答（點我展開）
A：依現場人車流量與踩街隊伍行進狀況，機動調整開始/結束時間，可能提前或延後解除。
A：請改至管制區外站牌候車，或改搭捷運。改道資訊以公共運輸處公告為準。
A：以隊伍通過路段為主動態管制，非必要請避開光明路（磺港路–大業路）。
提醒：請提早改道，並配合現場員警與義交指揮。
讀者迴響