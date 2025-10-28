養樂多三代跨足娛樂圈　自創橄欖油品牌　

▲展出的夜光石是已逝李母（左）留下來的，李昀融（右）內心深感歉疚。（圖／鏡週刊提供，下同）

李昀融是養樂多創辦人李團居家族的第三代，雖未參與家族事業，卻另闢蹊徑。他自創橄欖油品牌 Olive Black，曾在2020年奪下紐西蘭冷壓初榨橄欖油總冠軍，近年他更跨足娛樂圈，以藝名 Ivan Lee 發行創作歌曲《告別後的明天》《我絕不認輸》，後者還成為台南國際廚藝挑戰賽主題曲。他同時擔任娛樂公司總監，與雲豹啦啦隊「電豹女」合作製作選秀節目。

三年前李應台中市港區藝術中心之邀，免費出借家藏珍品「夜光石」展出，沒想到展覽期間文物卻被摔壞，剛好展場為了展出效果蓋上黑幕，監視畫面拍不到珍品損壞原由，保險公司拒賠，主辦單位還懷疑展品出借前就有瑕疵，讓李氣得提告求償。

▲港區藝術中心事前為展覽活動宣傳推廣（圖），夜光石破損後卻說不知道夜光石的價值。

不過，台中地院的判決結果，讓李昀融相當不滿。法院並未傳喚相關人員查證，也誤認貨運公司是由李方自行委託，法官最後採信港區藝術中心的說法，認定展方已盡到保護展品的責任，夜光石損壞與展場無關，判李敗訴。對此，李喊冤到底，痛批「善意成仇，讓人心寒」，並已提起上訴。

他萬萬沒想到，自己好心將家族的典藏珍品出借給港區藝術中心，最後卻卻落得必須在法庭討公道。他坦言：「我沒有要和政府為敵，只希望這件事能有個公道的結論。」



