　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

養樂多三代跨足娛樂圈　自創橄欖油品牌　

展出的夜光石是已逝李母（左）留下來的，李昀融（右）內心深感歉疚。（李昀融提供）

▲展出的夜光石是已逝李母（左）留下來的，李昀融（右）內心深感歉疚。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

李昀融是養樂多創辦人李團居家族的第三代，雖未參與家族事業，卻另闢蹊徑。他自創橄欖油品牌 Olive Black，曾在2020年奪下紐西蘭冷壓初榨橄欖油總冠軍，近年他更跨足娛樂圈，以藝名 Ivan Lee 發行創作歌曲《告別後的明天》《我絕不認輸》，後者還成為台南國際廚藝挑戰賽主題曲。他同時擔任娛樂公司總監，與雲豹啦啦隊「電豹女」合作製作選秀節目。

三年前李應台中市港區藝術中心之邀，免費出借家藏珍品「夜光石」展出，沒想到展覽期間文物卻被摔壞，剛好展場為了展出效果蓋上黑幕，監視畫面拍不到珍品損壞原由，保險公司拒賠，主辦單位還懷疑展品出借前就有瑕疵，讓李氣得提告求償。

[廣告]請繼續往下閱讀...

港區藝術中心事前為展覽活動宣傳推廣（圖），夜光石破損後卻說不知道夜光石的價值。（李昀融提供）

▲港區藝術中心事前為展覽活動宣傳推廣（圖），夜光石破損後卻說不知道夜光石的價值。

不過，台中地院的判決結果，讓李昀融相當不滿。法院並未傳喚相關人員查證，也誤認貨運公司是由李方自行委託，法官最後採信港區藝術中心的說法，認定展方已盡到保護展品的責任，夜光石損壞與展場無關，判李敗訴。對此，李喊冤到底，痛批「善意成仇，讓人心寒」，並已提起上訴。

他萬萬沒想到，自己好心將家族的典藏珍品出借給港區藝術中心，最後卻卻落得必須在法庭討公道。他坦言：「我沒有要和政府為敵，只希望這件事能有個公道的結論。」


更多鏡週刊報導
養樂多長孫告官／傳家寶好心無償借展　養樂多長孫護「夜光石」怒告中市府
養樂多長孫告官1／寶物損毀監視器巧被黑幕蓋住　保險公司免賠關鍵曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸父教孩跳水！110公尺「頸椎斷裂」亡　7歲女兒目睹全程
高市早苗今首會川普　聚焦5500億美元投資、增加國防預算
丫頭退股「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢！　硬起來討666萬
從紅襪到桃猿！林子偉相隔7年再奪冠　感嘆不簡單
天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐
今雨擴大！　「下最大」地區曝
林襄「前男友」封王後趕車當兵　嗨喊：明年會打出生涯首轟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

TVBS主播「宮鬥法器」首度曝光　動植物礦物全用上

養樂多三代跨足娛樂圈　自創橄欖油品牌　

國1五股交流道「北出匝道」通車　林口-新莊少20分鐘

今雨擴大！　「下最大」地區曝

網紅買機票被詐後續！　iwoFly願意賠錢要求影片下架

台灣之光！　苗栗茶品牌勇奪全球競賽至尊大獎

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

美中談判犧牲台灣？胡采蘋斷言不可能：得台灣得天下，誰都不會讓

下波冷空氣更強變冷　一張圖看「溜滑梯降溫」低探18°C

豬場染非洲豬瘟爆「無照問診」！農業部出手：最高罰50萬

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

TVBS主播「宮鬥法器」首度曝光　動植物礦物全用上

養樂多三代跨足娛樂圈　自創橄欖油品牌　

國1五股交流道「北出匝道」通車　林口-新莊少20分鐘

今雨擴大！　「下最大」地區曝

網紅買機票被詐後續！　iwoFly願意賠錢要求影片下架

台灣之光！　苗栗茶品牌勇奪全球競賽至尊大獎

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

美中談判犧牲台灣？胡采蘋斷言不可能：得台灣得天下，誰都不會讓

下波冷空氣更強變冷　一張圖看「溜滑梯降溫」低探18°C

豬場染非洲豬瘟爆「無照問診」！農業部出手：最高罰50萬

川普的夢想！喀麥隆強人連任8屆總統　將執政到100歲

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

高市早苗今首會川普　聚焦5500億美元投資、增加國防預算

TVBS主播「宮鬥法器」首度曝光　動植物礦物全用上

「GG只要不臭就贏過很多人」　醫教4招變香

宮鬥被解雇！　前主播怒告TVBS求償百萬

特斯拉董事主席警告股東：馬斯克恐離開公司

從紅襪到桃猿！林子偉相隔7年再洗香檳浴　感嘆：冠軍都不簡單

連5季百局本土稀有財！黃子鵬奪冠後談未來　FA動向成焦點

逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　

生活熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

今雨擴大！　「下最大」地區曝

民宅信箱被塞滿往生被！專家：像下降頭

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

女臉麻牙齦痛　耳鼻喉醫一查竟是乳癌！

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

他驚「超商貼1公告」拒收　店員被臭暈：沒公德心

喊台灣省首店被洗版　肉肉大米急發聲明

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

「獸魂碑」被丟就爆非洲豬瘟？農業部回應

犧牲台灣　她斷言不可能：得台灣得天下

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

玉山金晚間發布重訊！

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

3閃兵藝人稱遭首腦恐嚇　法官靈魂拷問

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／驚悚現場曝！18歲女高捷落軌被撞死

玉山金併購重訊落後中信金4天　股價殺7%近60萬投資人垂淚難止

平野惠一賽後完整20分鐘問答！

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

許紹雄傳病危「佘詩曼聞訊哽咽」

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面