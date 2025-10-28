　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

3年前，中市港區藝術中心特地為李昀融提供的古物召開記者會，李昀融（右）為台中市港區文化藝術基金會董事長陳大松（左）介紹文物。（李昀融提供）

▲3年前，中市港區藝術中心特地為李昀融提供的古物召開記者會，李昀融（右）為台中市港區文化藝術基金會董事長陳大松（左）介紹文物。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一場回饋社會的公益展覽，竟演變成法庭攻防；養樂多第三代長孫李昀融，三年前應台中市港區藝術中心之邀，免費出借家藏珍品「夜光石」展出，沒想到展覽期間文物卻被摔壞，剛好展場為了展出效果蓋上黑幕，監視畫面拍不到珍品損壞原由，保險公司拒賠，主辦單位還懷疑展品出借前就有瑕疵，讓李氣得提告求償；法院一審卻認定展方無責，判李敗訴。對此，李喊冤到底，痛批「善意成仇，讓人心寒」，並已提起上訴。

這場風波源自2022年底的展覽，活動由港區藝術中心主辦、港區文化藝術基金會董事長陳大松出面邀請。李昀融因母親與基金會交情深厚，出於信任，答應免費出借文物。展期從該年的12月10日到隔年元旦，為期三週，都由藝術中心全程負責運送、布展與保管。

台中港區藝術中心是一處多功能複合式的藝術展演場所。（翻攝自大玩台中官網）

▲台中港區藝術中心是一處多功能複合式的藝術展演場所。

不料，展覽進行到12月27日上午，這批文物中，一顆重達20公斤的夜光石被人發現摔落地面，球體嚴重受損，出現如五十元硬幣大的破損，展場人員發現後除了立即回報，也向港區藝術中心向中國信託產物保險公司申請理賠，但保險公司認為現場沒有監視畫面、也沒有目擊證人，屬契約中「不保事項」，拒絕理賠。

為呈現夜光石絕妙之處，展場以黑幕遮蔽光線隔絕其他空間，卻因此阻擋監視錄影機拍攝，至今無夜光石掉落的實證。（李昀融提供）

▲為呈現夜光石絕妙之處，展場以黑幕遮蔽光線隔絕其他空間，卻因此阻擋監視錄影機拍攝，至今無夜光石掉落的實證。

港區藝術中心出面反駁，強調他們並沒有疏忽。律師主張，當初受聘的包裝貨運公司，只在裝車前核對展品名稱和件數，並未逐一檢查夜光石外觀或拍照留證，也沒對真偽進行鑑定。港區還稱，早在展出前的12月2日，就有承辦人巡場時發現夜光石掉落地面，靠近底座處已有破損痕跡；而展場前方設有紅龍柱和鐵鍊圍線，每天也安排三名志工導覽維持秩序，安全措施並非鬆散。

港區藝術中心事前為展覽活動宣傳推廣（圖），夜光石破損後卻說不知道夜光石的價值。（李昀融提供）

▲港區藝術中心事前為展覽活動宣傳推廣（圖），夜光石破損後卻說不知道夜光石的價值。

台中地院法官在沒有傳訊展場人員、也未實地勘驗現場的情況下，採信港區藝術中心的說法，認定展方已盡到保護展品的責任，夜光石損壞與展場無關，判李敗訴。

對此結果，李昀融難掩憤慨，直言判決「極不公允」，強調自己只是出於善意借展，如今卻被誣指卸責，他表示「一定會上訴到底」。


更多鏡週刊報導
養樂多長孫告官1／寶物損毀監視器巧被黑幕蓋住　保險公司免賠關鍵曝光
養樂多長孫告官2／不靠家族事業自創橄欖油品牌　養樂多三代李昀融跨足娛樂圈

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸父教孩跳水！110公尺「頸椎斷裂」亡　7歲女兒目睹全程
高市早苗今首會川普　聚焦5500億美元投資、增加國防預算
丫頭退股「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢！　硬起來討666萬
從紅襪到桃猿！林子偉相隔7年再奪冠　感嘆不簡單
天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐
今雨擴大！　「下最大」地區曝
林襄「前男友」封王後趕車當兵　嗨喊：明年會打出生涯首轟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宮鬥被解雇！　前主播怒告TVBS求償百萬

張峻踹傅崐萁桌子！　科技專家揭前科：流氓對付流氓剛好而已

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

準新郎婚禮完失聯！未婚妻隔年才知他「搞大小三肚子」當爸了

他娶妻答應「給168萬聘金」婚後卻裝死！岳父怒告　法院判必須給錢

閃兵案外案？3藝人稱遭首腦恐嚇　法官靈魂拷問Teddy說了10分鐘

男路口停等行人「3車連環撞」　2騎士慘摔送醫

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

宮鬥被解雇！　前主播怒告TVBS求償百萬

張峻踹傅崐萁桌子！　科技專家揭前科：流氓對付流氓剛好而已

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

準新郎婚禮完失聯！未婚妻隔年才知他「搞大小三肚子」當爸了

他娶妻答應「給168萬聘金」婚後卻裝死！岳父怒告　法院判必須給錢

閃兵案外案？3藝人稱遭首腦恐嚇　法官靈魂拷問Teddy說了10分鐘

男路口停等行人「3車連環撞」　2騎士慘摔送醫

川普的夢想！喀麥隆強人連任8屆總統　將執政到100歲

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

高市早苗今首會川普　聚焦5500億美元投資、增加國防預算

TVBS主播「宮鬥法器」首度曝光　動植物礦物全用上

「GG只要不臭就贏過很多人」　醫教4招變香

宮鬥被解雇！　前主播怒告TVBS求償百萬

特斯拉董事主席警告股東：馬斯克恐離開公司

從紅襪到桃猿！林子偉相隔7年再洗香檳浴　感嘆：冠軍都不簡單

連5季百局本土稀有財！黃子鵬奪冠後談未來　FA動向成焦點

【泰格與雪兒】真的是閨密?

社會熱門新聞

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

3閃兵藝人稱遭首腦恐嚇　法官靈魂拷問

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／驚悚現場曝！18歲女高捷落軌被撞死

即／閃兵團驚見大咖富公子！宏泰掌門人之子認罪盼緩刑

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

準新郎婚禮完失聯！未婚妻隔年才知他已當爹

高中生遭司機爆打滿臉血！家長曝出現睡眠障礙

獨／25歲正妹交纏CEO雙亡！前男友喊話還她公道

他答應給168萬聘金婚後卻裝死　岳父怒告

違法使用中國建材　桃捷工程局全買單

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

25歲正妹曾是游泳健將　富商前男友悲曝：她很上進

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

玉山金晚間發布重訊！

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

3閃兵藝人稱遭首腦恐嚇　法官靈魂拷問

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／驚悚現場曝！18歲女高捷落軌被撞死

玉山金併購重訊落後中信金4天　股價殺7%近60萬投資人垂淚難止

平野惠一賽後完整20分鐘問答！

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

許紹雄傳病危「佘詩曼聞訊哽咽」

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面