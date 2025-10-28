養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

▲3年前，中市港區藝術中心特地為李昀融提供的古物召開記者會，李昀融（右）為台中市港區文化藝術基金會董事長陳大松（左）介紹文物。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一場回饋社會的公益展覽，竟演變成法庭攻防；養樂多第三代長孫李昀融，三年前應台中市港區藝術中心之邀，免費出借家藏珍品「夜光石」展出，沒想到展覽期間文物卻被摔壞，剛好展場為了展出效果蓋上黑幕，監視畫面拍不到珍品損壞原由，保險公司拒賠，主辦單位還懷疑展品出借前就有瑕疵，讓李氣得提告求償；法院一審卻認定展方無責，判李敗訴。對此，李喊冤到底，痛批「善意成仇，讓人心寒」，並已提起上訴。

這場風波源自2022年底的展覽，活動由港區藝術中心主辦、港區文化藝術基金會董事長陳大松出面邀請。李昀融因母親與基金會交情深厚，出於信任，答應免費出借文物。展期從該年的12月10日到隔年元旦，為期三週，都由藝術中心全程負責運送、布展與保管。

▲台中港區藝術中心是一處多功能複合式的藝術展演場所。

不料，展覽進行到12月27日上午，這批文物中，一顆重達20公斤的夜光石被人發現摔落地面，球體嚴重受損，出現如五十元硬幣大的破損，展場人員發現後除了立即回報，也向港區藝術中心向中國信託產物保險公司申請理賠，但保險公司認為現場沒有監視畫面、也沒有目擊證人，屬契約中「不保事項」，拒絕理賠。

▲為呈現夜光石絕妙之處，展場以黑幕遮蔽光線隔絕其他空間，卻因此阻擋監視錄影機拍攝，至今無夜光石掉落的實證。

港區藝術中心出面反駁，強調他們並沒有疏忽。律師主張，當初受聘的包裝貨運公司，只在裝車前核對展品名稱和件數，並未逐一檢查夜光石外觀或拍照留證，也沒對真偽進行鑑定。港區還稱，早在展出前的12月2日，就有承辦人巡場時發現夜光石掉落地面，靠近底座處已有破損痕跡；而展場前方設有紅龍柱和鐵鍊圍線，每天也安排三名志工導覽維持秩序，安全措施並非鬆散。

▲港區藝術中心事前為展覽活動宣傳推廣（圖），夜光石破損後卻說不知道夜光石的價值。

台中地院法官在沒有傳訊展場人員、也未實地勘驗現場的情況下，採信港區藝術中心的說法，認定展方已盡到保護展品的責任，夜光石損壞與展場無關，判李敗訴。

對此結果，李昀融難掩憤慨，直言判決「極不公允」，強調自己只是出於善意借展，如今卻被誣指卸責，他表示「一定會上訴到底」。



更多鏡週刊報導

養樂多長孫告官1／寶物損毀監視器巧被黑幕蓋住 保險公司免賠關鍵曝光

養樂多長孫告官2／不靠家族事業自創橄欖油品牌 養樂多三代李昀融跨足娛樂圈