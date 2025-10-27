他驚「超商貼1公告」拒收　店員被臭暈：沒公德心！全場力挺開罵

▲超商貼公告拒收外來垃圾。（示意圖／VCG）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友發現超商垃圾桶貼出公告「垃圾車不收他們的垃圾」，若非門市垃圾請自行帶走，該文引發高度討論，一票人直言，看過很多人偷丟家庭垃圾，「租客會拿垃圾去超商丟」；甚至釣出一名店員抱怨被臭暈，找到一包裝有貓砂、染血紗布，並嘆「真的就是公德心問題！」

曾被丟臭垃圾與沾血紗布，直呼「沒公德心」。另有員工透露，政府已不收超商垃圾，只能改叫清潔業者自費處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在臉書《路上觀察學院》表示，他最近去超商消費時，意外發現垃圾桶被貼上「7月10日起垃圾車不收他們的垃圾」，若非門市的垃圾，請客人一律自行帶走。

原PO對此感到訝異直呼，因為超商服務便民且十分友善，未料現在直接貼起公告，好奇背後是發生什麼原因呢？

文章曝光後，不少人直言，看過有人貪方便，拿著家裡垃圾到超商、公園或捷運站亂丟，「不只這家，我看過好幾家超商都有類似公告了」、「有人就是愛亂塞一堆家庭垃圾」、「很多店已經把垃圾的洞封起來不給丟，請直接拿到櫃檯處理」、「租客會拿垃圾去超商丟」、「搭捷運時，也會看到有人拿家庭垃圾跟回收去站內丟」、「難怪...最近上超商有的廁所都收了，連垃圾桶都沒有了」、「因為超商不分類亂丟的客人很多，有些垃圾車看到袋子裡回收垃圾混雜在一起就會拒收」。

留言串中，一名店員無奈透露，「前陣子才被丟一大包家庭垃圾，打開來裡面垃圾超臭 還有貓罐頭（懷疑有貓砂），過幾天又被丟一包垃圾，裡面都是沾了血的紗布，真的就是公德心問題，只能當作丟的人窮到沒錢買垃圾袋」。

另一名店員也現身解釋，「政府不收超商垃圾了，只能改成叫清潔業者來收，不給人家倒也是因為本身沒有辦法放子母車，超商空間有限」。