信義豪宅詭異雙屍！25歲女口鼻沾白色粉末　高大成研判可能死因

▲法醫高大成認為，2人因吸毒過量導致同時猝逝的情況，並不常見。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台北市信義區一處豪宅昨（25）日傳出雙屍命案，1對男女遺體被發現以交纏姿勢倒臥客廳，警消趕抵時已明顯死亡，現場並發現桌上放有白色不明粉末及藥錠。對此法醫高大成認為，現場的不明粉末應就是毒品，但2人因吸毒過量導致同時猝逝的情況，並不常見。

高大成指出，案發現場的白粉應是毒品，要確認2人使用方式，若採取吸食方式，死者口部、鼻子周圍會沾有粉末，但吸食後立即暴斃的情況罕見，若為注射方式則較有可能，但仍須檢查是否有針孔痕跡。

高大成推測，雙方可能因毒品問題發生爭執，導致其中1人先殺害對方，之後再吸毒過量死亡的可能性也存在。警方目前持續調查兩人交往關係及案發經過，將待鑑識中心檢驗結果出爐後，釐清兩人確切死因與是否涉毒。

警方調查，因死者陳男（37歲）的父親聯繫不上兒子，25日晚間主動前往住處查看，一開門卻赫見兒子與1名曾姓女子（25歲）倒臥在客廳，全身僵硬已經明顯死亡，嚇得連忙報案。警方勘驗現場，屋內未見有打鬥痕跡，也無外力介入，此外，客廳桌上發現白色不明粉末、以及半顆不明藥錠，是否為毒品，還有待鑑識中心進一步檢驗。

據悉，陳男背景驚人，是某創投公司代表人，公司設立在台北市中山區，資本額達9億，2021年還曾接受外媒專訪，大談公司成立心路歷程，以及經營方針、理念等。此外，陳男父親背景也相當顯赫，多年前在知名台商擔任董座，靠著化妝品包材生意起家，世界前三大化妝品品牌均是公司客戶，現於某控股公司擔任執行長。