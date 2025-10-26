　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

信義豪宅詭異雙屍！25歲女口鼻沾白色粉末　高大成研判可能死因

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲法醫高大成認為，2人因吸毒過量導致同時猝逝的情況，並不常見。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台北市信義區一處豪宅昨（25）日傳出雙屍命案，1對男女遺體被發現以交纏姿勢倒臥客廳，警消趕抵時已明顯死亡，現場並發現桌上放有白色不明粉末及藥錠。對此法醫高大成認為，現場的不明粉末應就是毒品，但2人因吸毒過量導致同時猝逝的情況，並不常見。

高大成指出，案發現場的白粉應是毒品，要確認2人使用方式，若採取吸食方式，死者口部、鼻子周圍會沾有粉末，但吸食後立即暴斃的情況罕見，若為注射方式則較有可能，但仍須檢查是否有針孔痕跡。

高大成推測，雙方可能因毒品問題發生爭執，導致其中1人先殺害對方，之後再吸毒過量死亡的可能性也存在。警方目前持續調查兩人交往關係及案發經過，將待鑑識中心檢驗結果出爐後，釐清兩人確切死因與是否涉毒。

警方調查，因死者陳男（37歲）的父親聯繫不上兒子，25日晚間主動前往住處查看，一開門卻赫見兒子與1名曾姓女子（25歲）倒臥在客廳，全身僵硬已經明顯死亡，嚇得連忙報案。警方勘驗現場，屋內未見有打鬥痕跡，也無外力介入，此外，客廳桌上發現白色不明粉末、以及半顆不明藥錠，是否為毒品，還有待鑑識中心進一步檢驗。

據悉，陳男背景驚人，是某創投公司代表人，公司設立在台北市中山區，資本額達9億，2021年還曾接受外媒專訪，大談公司成立心路歷程，以及經營方針、理念等。此外，陳男父親背景也相當顯赫，多年前在知名台商擔任董座，靠著化妝品包材生意起家，世界前三大化妝品品牌均是公司客戶，現於某控股公司擔任執行長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃猿3勝1敗奪冠機率100％！　兄弟命懸一線
快訊／樂天桃猿3比1勝兄弟聽牌！
館長再度合體汪小菲　痛批：民進黨是歷史罪人
不斷更新／陳晨威8局開轟！桃猿3比1超前比數
信義豪宅詭異雙屍！　高大成研判可能死因
救完人趕著送餐！外送員違規被開單　一票人狂刷：我來繳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

信義豪宅詭異雙屍！25歲女口鼻沾白色粉末　高大成研判可能死因

快訊／豬瘟場王姓獸醫竟無照疑誤診　台中農業局發文檢方調查

燕子口堰塞湖引流奏效！水位每小時降3公分　隧道溢水退縮仍管制

快訊／台北世貿展覽館驚傳墜樓　14歲少年當場死亡

豪宅雙屍相驗結果曝！25歲女「口鼻沾白色粉末」　家屬悲痛離開

22歲男開福斯GTI台3逆衝險害命　19歲騎士被撞噴幸運逃死劫

台灣省城隍廟再送暖！捐1800台洗衣機　助光復災民重建家園

燕子口堰塞湖降壩引流！花蓮消防局啓動警戒　勸離下游民眾

快訊／潭子回收場才滅火！龍井鐵皮工廠又燒起來...空品監控中

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

信義豪宅詭異雙屍！25歲女口鼻沾白色粉末　高大成研判可能死因

快訊／豬瘟場王姓獸醫竟無照疑誤診　台中農業局發文檢方調查

燕子口堰塞湖引流奏效！水位每小時降3公分　隧道溢水退縮仍管制

快訊／台北世貿展覽館驚傳墜樓　14歲少年當場死亡

豪宅雙屍相驗結果曝！25歲女「口鼻沾白色粉末」　家屬悲痛離開

22歲男開福斯GTI台3逆衝險害命　19歲騎士被撞噴幸運逃死劫

台灣省城隍廟再送暖！捐1800台洗衣機　助光復災民重建家園

燕子口堰塞湖降壩引流！花蓮消防局啓動警戒　勸離下游民眾

快訊／潭子回收場才滅火！龍井鐵皮工廠又燒起來...空品監控中

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

鄭智化登機片曝光遭疑「沒連滾帶爬」　他再發聲：陸機場讓我想引退

桃猿3勝1敗奪冠機率100％！球團史首冠只差一步　兄弟命懸一線

嘉義今年新開幕5景點！打卡童話城堡、農場　還有2000坪親子樂園

印尼導演入籍台灣6個月成「中華民國國民」　觀眾看完新片爆掌聲

鄭怡靜強碰早田希娜遭逆轉！1比3落敗無緣倫敦賽女單決賽

媽祖加持主場！陳晨威轟致勝2分砲　桃猿3比1勝兄弟聽牌

美股3大指數創高！台股連假結束迎補漲　聚焦「這族群」領軍上攻

港男大生「看色情網站」倒地亡！被發現時螢幕上仍有鹹濕圖片

館長再罵「民進黨是歷史罪人」　走逛北京挑戰喝豆汁「像酸辣湯」

台鋼天鷹喜迎主場首勝　隊長陳建禎：贏球太爽了！

【這手奶香奶香的】貓咪趁寶寶熟睡伸爪輕摸小手　可愛畫面超療癒XD

社會熱門新聞

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

9億CEO抱女友陳屍豪宅　公立常春藤學霸背景曝　

3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

快訊／台北世貿展覽館驚傳墜樓　少年當場死亡

快訊／北市信義區雙屍命案　1男1女死亡

港妹嫁台男3年就偷吃！尪見客兄喜歡做愛氣瘋

豪宅雙屍相驗結果曝！25歲女「口鼻沾白色粉末」

凌晨闖入3女房間「噴精」　民宿老闆兒認了：酒後失態

51歲男擁嫩女友爽開毒趴　醒來見她死在身邊

即／台中資源回收場大火　環保局急喊關閉門窗

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

更多熱門

相關新聞

即／北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

即／北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

台北市信義區永吉路一處大樓25日傳出雙屍案，一名37歲陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍在屋內客廳處，警方獲報趕抵現場時，2人已經明顯死亡。今下午在北市二殯相驗，男方跟女方家屬到場，氣氛十分凝重。

畢卡索名畫「神秘失蹤」　監視器也沒拍到　

畢卡索名畫「神秘失蹤」　監視器也沒拍到　

雲林富家少爺藏毒藏子彈　海巡佯裝快遞破門逮人

雲林富家少爺藏毒藏子彈　海巡佯裝快遞破門逮人

即／澄清湖驚見女浮屍！目擊民眾嚇壞報警

即／澄清湖驚見女浮屍！目擊民眾嚇壞報警

竹市工地3死車禍　落跑駕駛疑15歲輟學少年　

竹市工地3死車禍　落跑駕駛疑15歲輟學少年　

關鍵字：

毒品案件台北信義區創投公司代表法醫調查警方調查

讀者迴響

熱門新聞

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

台AV女優認了暈船過！

電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

9億CEO抱女友陳屍豪宅　公立常春藤學霸背景曝　

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面