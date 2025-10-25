　
地方 地方焦點

「毛巾之都」新創躍動　虎尾毛巾節展現產業魅力與生活美學

▲「2025虎尾毛巾節」於高鐵特區熱鬧登場，民眾逛展摸毛巾，感受柔軟生活美學。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2025虎尾毛巾節」於高鐵特區熱鬧登場，縣長張麗善與鎮長林嘉弘共同啟動開幕儀式，展現產業與觀光雙引擎新願景。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

一年一度的「2025第十二屆虎尾毛巾節」今（25）日起至27日，於虎尾高鐵特區「站前東路與建成路口、農機展旁」熱鬧登場。今年以「新創・躍動」為主題，結合精品科技、創意設計與在地文化，從展售攤位到親子互動，處處可見虎尾產業的創新能量與生活美學。

毛巾節現場集結虎尾在地品牌與青年創業團隊，攤位琳瑯滿目，從精品毛巾、運動毛巾、護膚毛巾到具備冷感、抗菌、快乾等功能的科技毛巾一應俱全。民眾邊逛邊摸，觸感細緻、設計新穎，成為秋日最「柔軟」的節慶風景。

▲「2025虎尾毛巾節」於高鐵特區熱鬧登場，民眾逛展摸毛巾，感受柔軟生活美學。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2025虎尾毛巾節」於高鐵特區熱鬧登場，民眾逛展摸毛巾，感受柔軟生活美學。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣長張麗善指出，虎尾毛巾節是地方最具代表性的品牌活動之一，不僅行銷產業，更讓「虎尾製造」成為台灣柔軟力量的象徵。縣府透過地方型SBIR計畫，協助業者開發高附加價值與功能性產品，推動產業升級，也讓MIT毛巾品牌跨出國際舞台。
「虎尾毛巾早已是品質代名詞。」張麗善說，許多知名企業與飯店都指定採用，包括圓山飯店、涵碧樓、W飯店、台積電與輝達（NVIDIA）等。虎尾毛巾更代表台灣登上日本大阪世博會（EXPO）展出，展現「品質領先、世界認證」的實力。

她強調，縣府將以「產業＋觀光雙引擎」為策略，讓毛巾節成為虎尾觀光與地方創生的重要品牌，吸引更多國內外旅客認識「虎尾製造」的文化底蘊。未來更將結合數位行銷、永續製程與產學研合作，打造兼具科技與環保的新型產業鏈，讓傳統紡織轉化為永續新經濟。

活動內容豐富多彩，開幕首日邀請金曲歌王曾瑋中及網紅妲妲咬果凍、喬希、芳香腳熱力開唱；次日登場的「第四屆毛巾舞趣味賽」則邀集社區與學校團體以創意舞步展現地方活力。還有親子泡泡秀、小丑氣球秀、闖關遊戲與滿額贈禮活動，讓大小朋友都能盡情玩樂。現場同步舉辦雲林「好農市集」，展售各式農特產品與伴手禮，民眾可邊賞表演邊嘗美食，一次體驗雲林的產業實力與生活溫度。

虎尾鎮長林嘉弘表示，虎尾是全台毛巾的發源地與最大生產重鎮，全台每十條毛巾中有八條來自虎尾，「這裡是全台的柔軟力量」。透過毛巾節，鎮公所盼將產業、觀光與年輕世代連結起來，打造屬於虎尾的地方品牌故事，吸引人潮、促進經濟發展。雲林縣政府與虎尾鎮公所誠摯邀請全國民眾，於10月25日至27日走進虎尾高鐵特區，一起感受「毛巾王國的創新與溫度」，支持在地產業，體驗雲林柔軟而堅韌的產業力量。

▲「2025虎尾毛巾節」於高鐵特區熱鬧登場，民眾逛展摸毛巾，感受柔軟生活美學。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾鎮是全台毛巾生產重鎮，今年活動現場人潮絡繹不絕，熱鬧非凡。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

虎尾毛巾節地方品牌創新科技雲林觀光

