網路違規廣告激增！花蓮今年36件裁罰86萬　選購口訣「停看聽」

隨著電子商務和線上購物盛行，網路違規廣告比例上升。花蓮縣衛生局今年針對食品、藥品、醫療器材及化粧品等廣告，在網路、電台及電視等平台進行監控。截至到10月15日共監測到1,015件違規案件，其中36件為本縣業者，已依法裁處總計裁罰86萬元；979件移外縣巿衛生局處辦。呼籲民眾勿聽信誇大不實廣告，如有身體不適，應尋求正規醫療院所就醫。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，本縣裁處36案件中，其中34件為食品廣告違規最多，因廣告內容誇張不實或易生誤解，違反食品安全衛生管理法。另有1件醫療器材廣告，涉及虛偽誇大且未經許可販售，違反醫療器材管理法。1件化粧品廣告，因虛偽誇大之廣告內容，違反化粧品衛生安全管理法。媒體違規廣告類別中，網路刊登佔9成以上，反映出電子商務普及推升網路違規廣告比例。衛生局針對違規業者，持續監控並嚴懲不貸祭予重罰，以遏止不肖業者利用網路傳播不實資訊，保障消費環境的清淨。





朱家祥提醒民眾，許多不肖業者為吸引消費者，常以聳動、誇大的語句製作廣告，利用網路「花花麗麗」的文宣誘使民眾掏錢購買，請民眾務必對宣稱具有「療效」或「神效」的用語提高警覺。一般食品非藥品，僅提供人體所需的營養素及熱量，並不具備減肥瘦身涉及改變人體生理或外觀的功效；化粧品僅供清潔、美化，兩者都不得宣稱醫療效能。醫療器材則需經嚴格審核，廣告內容必須與核定事項相符。業者刊登廣告前應了解相關法規，以免觸法。民眾則應保持理性，切勿輕信過於神奇或誇張的廣告內容，以免產生健康風險延誤就醫。



花蓮縣衛生局提醒消費者，在食品類廣告中，如宣稱「減肥瘦身」、「改善免疫力」、「美白」、「抗癌」、「護肝」等，均已涉及誇大或非法宣稱醫療效能，這些產品多數不具備其宣稱的治療功效。為協助民眾避開廣告陷阱，選購商品，務必牢記「停、看、聽」三大原則。

「停」：遇到標榜療效、過度宣稱功效或價格異常低廉的廣告時，先停下來，不急著下單。

「看」：看清楚產品是否有完整合法的中文標示、廠商名稱與販售資訊，並確認醫療器材是否具有許可證字號。

「聽」：聽取專業人士的建議，並從衛生福利部食品藥物管理署等官方網站查詢正確資訊，不要輕信誇大療效或不實的廣告內容。



民眾若對購買的食品、藥品、醫療器材及化粧品有所疑慮，或發現可疑的違規產品時，可至衛生福利部食品藥物管理署網頁（http://www.fda.gov.tw/）的公告資訊項下查詢，或撥打1999消費者服務中心申訴，或於上班時間撥打花蓮縣衛生局食品服務專線03-8226959、藥政服務專線03-8224750洽詢。

