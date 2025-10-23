發現羅浮宮竊賊「遺留DNA」！有望成破案關鍵　不排除有內鬼

▲ 羅浮宮發生竊案後閉館多天，22日重新開放，但阿波羅展廳仍維持關閉。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

羅浮宮世紀劫案有望出現首次重大突破，法國警方向美媒ABC透露，在竊賊倉皇逃逸時遺留的安全帽和手套上發現DNA痕跡，調查人員正積極分析比對，盼能鎖定主嫌。

羅浮宮館長德卡爾（Laurence des Cars）22日出席國會聽證會，接受文化委員會長達2小時質詢，坦承這起竊案是「可怕的失敗」，「對我們造成巨大傷害」。她案發當天便向文化部長遞交辭呈，但被拒絕。

檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）21日證實，這些珠寶價值約8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元），稱這個數字「非常驚人」，但強調其歷史價值遠高於經濟損失。

調查顯示，4名竊賊駕駛工程車輛偽裝維修人員，在羅浮宮外停留近2小時後，利用貨梯破窗闖入阿波羅展廳，成功偷走8件皇室珠寶，整個犯案過程僅7分鐘。

德卡爾指出，館內所有警報系統都正常運作，但外圍安全監控存在致命漏洞，「羅浮宮的弱點在於周邊安全，這是長期存在的問題，當然是因投資不足導致。」且阿波羅展廳外唯一的監視器竟朝向西方，完全沒有拍攝到竊賊闖入過程。

而展示櫃的防護玻璃雖被撞出裂縫，但未完全破碎，竊賊只能將手伸進縫隙取走珠寶。尤吉尼皇后（Empress Eugenie）的鑽石后冠在竊賊試圖拿取時嚴重受損，被發現掉落在博物館外地面上。這頂后冠由黃金和超過1300顆鑽石製成，德卡爾稱修復困難但仍有可能。

文化部長達蒂（Rachida Dati）向ABC指出，竊賊直接鎖定兩個特定展示櫃，「他們很清楚目標在哪裡，看起來很有條理且專業」，目前蒐集到的證據指向有組織犯罪，但仍未排除有內鬼作案的可能性。