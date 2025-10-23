　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新莊槍擊案！1男遭尾隨「一下車頸部中彈」 　搶救無效亡

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新莊區中環路三段22日發生一起槍擊案！41歲李姓男子疑似因經營汽車美容與他人發生糾紛，22日晚間遭人一路從五股尾隨至新莊，一下車便遭人開槍射擊頸部，雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。警方獲報後，循線在三重一間摩鐵將3名犯嫌逮捕歸案，依刑法殺人罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢偵辦。

▲▼新莊22日晚間發生槍擊案，41歲李男頸部中彈送醫宣告不治。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼新莊22日晚間發生槍擊案，41歲李男頸部中彈送醫宣告不治。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

新莊分局22日晚間8時許接獲通報，中環路三段發生一起槍擊案，新北警局新莊分局暨新北刑大立即成立專案小組，並報請新北檢察官指揮偵辦，專案小組很快即掌握涉案車輛逃逸方向，並於案發後6小時內在三重區某汽車旅館中會同霹靂小組強勢攻堅，一舉將犯嫌3人緝捕到案，並查扣作案槍枝及子彈等證物。

▲▼新莊22日晚間發生槍擊案，41歲李男頸部中彈送醫宣告不治。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方初步調查，41歲李男疑似因經營汽車美容，與他人發生糾紛引發殺機。嫌犯22日晚間駕駛作案車輛，從五股成泰路一路尾隨李男至新莊中環路三段。

▲▼新莊22日晚間發生槍擊案，41歲李男頸部中彈送醫宣告不治。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

36歲張姓主嫌一見到李男下車，便趁其不備朝對方頸部開槍，隨後駕車逃逸，並將車輛開到基隆後再換車潛逃。警方在現場拾獲3顆彈殼，初判擊發3槍，最後鎖定張嫌與另外2名共犯（38歲林男、40歲王男），並在三重區一間汽車旅館將3人逮獲，詢後依刑法殺人罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢偵辦。

10/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

