　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「龜公」奇案！　夫妻陳屍北市松江路透天厝

顏妻因不滿唐男找丈夫投資應召站生意，怒罵唐男是「龜公」等語，2人爆發衝突，進而引起唐男殺意。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲顏妻因不滿唐男找丈夫投資應召站生意，怒罵唐男是「龜公」等語，2人爆發衝突，進而引起唐男殺意。（AI繪圖Adobe Firefly生成／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

26年前，台北市松江路發生一起震驚社會的雙屍命案！死者顏姓夫妻一開始被誤判是互相殘殺，但幾天後出爐的鑑識報告，顯示凶手另有其人。警方追查發現，凶手是顏男的唐姓好友，唐找顏合夥開應召站，卻被顏妻怒罵「龜公」，氣憤下先勒斃顏妻，再殺顏8刀滅口，還偷走支票想領走百萬元現金，卻因企圖殺害幫忙領錢的人，被警方設局逮捕，最終遭判死刑定讞，槍決伏法。

1999年2月3日早上8點多，擔任會計的黃姓女子來到台北市松江路巷弄內一棟四層樓透天厝準備上班，該處是她開期貨公司的妹妹及顏姓妹夫一年多前以近2千萬元買下，一樓作為車庫，二樓是辦公室，三、四樓則是生活空間。

顏姓夫妻開設期貨公司收入頗豐，唐男因此不斷接近顏男，想藉此取得生意資金。（東森新聞提供）

顏姓夫妻開設期貨公司收入頗豐，唐男因此不斷接近顏男，想藉此取得生意資金。

開門後上到二樓，卻沒看見妹妹及妹夫，透過廁所門縫卻驚見妹妹的腳，向119消防隊求救後，黃女想到車庫後方有一間客房，下樓查看卻見妹夫滿身血跡、趴臥床上，嚇得她再度打電話報警。

唐男（圖）原想將協助盜領支票的阿俊殺害滅口，卻因此被警方設局誘捕落網。（東森新聞提供）

▲唐男（圖）原想將協助盜領支票的阿俊殺害滅口，卻因此被警方設局誘捕落網。

由於親友表示，顏男常在外應酬，導致夫妻多次爭吵，案發前一晚，他也外出喝酒，且深夜未歸，而案發當天正好是顏妻生日，加上二人陳屍現場並無打鬥痕跡，門窗也未遭破壞，警方初步研判，可能是夫妻互相殘殺。

不過，警方的說法不僅引發家屬反彈，還被幾天後出爐的鑑識報告狠狠打臉。鑑識人員比對出廚房的水果刀並非凶器，且顏妻並無顱內出血，另在樓梯扶手、顏妻指縫中及塑膠繩上，採到陌生男子DNA，顯示命案現場還有第三者。

鑑識人員在2樓客廳找到一條白色塑膠繩，上頭還沾有血跡，成為破案關鍵。（翻攝畫面）

▲鑑識人員在2樓客廳找到一條白色塑膠繩，上頭還沾有血跡，成為破案關鍵。

尷尬不已的警方只能趕緊修正偵查方向，全面緝凶。警方發現案發當天早上，有名男子到銀行想將死者支票兌現、領走上百萬元，將相關畫面透過媒體公布，希望靠大眾指認盡快破案；沒多久，一名婦人致電警方，說畫面男子很像她兒子阿俊，警方循線找到人，阿俊則坦承有位剛認識的「老闆」請他幫忙，最終協助警方設局逮到唐姓男子，並起出相關證物。

阿俊（圖）到銀行想將支票兌現的身影，被監視器清楚拍下，警方公布畫面後沒多久，阿俊母親就致電提供重要線索。（翻攝畫面）

▲阿俊（圖）到銀行想將支票兌現的身影，被監視器清楚拍下，警方公布畫面後沒多久，阿俊母親就致電提供重要線索。

唐男殺害顏氏夫妻後，撕走支票（圖）填上百萬金額，找不知殺人內情的阿俊協助到銀行盜領。（東森新聞提供）

▲唐男殺害顏氏夫妻後，撕走支票（圖）填上百萬金額，找不知殺人內情的阿俊協助到銀行盜領。

法院審理期間，唐男一度辯稱酒醉，否認有殺人的故意，但法官依他先前自白、現場證據與法醫鑑識結果，認定其行凶過程具明確犯意，依殺人罪判他二個死刑，2002年槍決伏法，為這起雙屍命案劃下句點。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


更多鏡週刊報導
開應召站出人命1／妻遭勒斃尪中八刀亡　警急破案編「科幻小說」遭法醫打腫臉
開應召站出人命2／找車手領百萬支票反露餡　他落網加碼坦承預謀再殺一人

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普急轉彎！制裁俄國2石油巨頭　逼俄烏戰爭停火
連假明登場！　「雨最大」地區曝
桃園客運全武行！　司機怒摔學生「噴鼻血」街頭開打
「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報
新北市前議員辭世　享壽71歲
美中貿易緊張升溫！美股收黑334點　台積電ADR跌1.91％
美財長宣布「重手制裁俄羅斯」　痛批普丁不誠實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

生技美魔女竊密案外案！　調查局組長當內鬼30萬交保　

藝人「偽造病歷閃兵」可能免關？　法界實務老實說

「龜公」奇案！　夫妻陳屍北市松江路透天厝

旅遊網紅欠賭債　淪「詐團車手」炫富形象崩壞

衛福部出手！役男「免役率16％」恐涉造假　3大醫院列查核名單

桃園客運爆全武行！司機怒摔學生「鼻血狂流」　街頭開打畫面曝

快訊／高雄男駕駛失控撞店家　警方車上找到毒品吸食器

快訊／新莊箱屍案逆轉　新北檢改起訴兒遺棄屍體罪

職業籃球員工會索3屆瓊斯盃出賽費　中華籃協願協商北院移付調解

金門水庫旁火燒車釀1死！遺體燒成焦屍　疑水廠員工遇劫命喪車內

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

坤達抵達機場

坤達上銬拘提

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

生技美魔女竊密案外案！　調查局組長當內鬼30萬交保　

藝人「偽造病歷閃兵」可能免關？　法界實務老實說

「龜公」奇案！　夫妻陳屍北市松江路透天厝

旅遊網紅欠賭債　淪「詐團車手」炫富形象崩壞

衛福部出手！役男「免役率16％」恐涉造假　3大醫院列查核名單

桃園客運爆全武行！司機怒摔學生「鼻血狂流」　街頭開打畫面曝

快訊／高雄男駕駛失控撞店家　警方車上找到毒品吸食器

快訊／新莊箱屍案逆轉　新北檢改起訴兒遺棄屍體罪

職業籃球員工會索3屆瓊斯盃出賽費　中華籃協願協商北院移付調解

金門水庫旁火燒車釀1死！遺體燒成焦屍　疑水廠員工遇劫命喪車內

中共四中全會今閉幕　「十五五」規劃願景、人事布局接班訊號成焦點

「霜降」4生肖初霜後悄悄崛起　屬鼠財富入袋快、第一名能量超強會出名

快訊／川普急轉彎！制裁俄國2石油巨頭　逼俄烏戰爭停火

早晨一杯溫水能救命　有效降低心肌梗塞風險

川普貿易戰敗給中國　美專家示警：台灣恐成犧牲品

特斯拉「充電一半爆炸」駕駛慘震飛　調查驚揭元凶竟是它　

周杰倫爆要提告魔術師好友！他代操比特幣「把2億變不見」人還搞消失

巨人破格延攬田納西名帥維特洛　成史上首位無職業經驗大聯盟總教練

2000位韓國人涉柬埔寨詐騙　一年不法獲利5800億

北士科T17、T18最快今啟動解約程序！　新壽終於放棄

小煜「不知小杰閃兵」　棒棒堂團體規劃暫停：滿遺憾

社會熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

坤達閃兵遭拘提　高帥檢座意外成焦點

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

免役率高達16％恐涉造假！衛福部查3醫院

蘆竹生命紀念園區塌出天坑　墓碑崩落棺材出土畫面曝

盜公債10.2億　台銀前襄理通緝25年不起訴

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

大小活動都要貪　通霄前鎮長判49年8個月

「龜公」奇案！　夫妻陳屍北市松江路透天厝

多元計程車胎紋近乎磨平　女沒繫安全帶拋飛慘死

即／高雄男撞店家　車上找到毒品吸食器

惡男奪狗命又虐貓　冷血下場曝光

新北女拒繳54萬欠費　中百萬樂透先衝士林分署

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

小S全家包場大安區餐廳！

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

表面溫和實則非常固執三大星座！

阿虎閃兵「工作0」狀況慘！經紀人發聲

暴雨　哈拉影城驚見猴子

網紅婉晴露面道歉　認偷錢傷害媽媽

「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報

坤達閃兵遭拘提　高帥檢座意外成焦點

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
坤達抵達機場

坤達抵達機場

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面