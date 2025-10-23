　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北市前議員張瑞山辭世　享壽71歲

▲▼民進黨籍前議員張瑞山（中）。（圖／新北市政府）

▲前新北市議員張瑞山（中）。（圖／新北市政府）

記者董美琪／綜合報導

新北市前議員、現任議員張維倩的父親張瑞山於10月18日辭世，享壽71歲。家屬將於10月30日在新北市立殯儀館舉行奠禮。張維倩在臉書發文追悼父親，感念其一生奉獻與無私的父愛。

張瑞山出生於嘉義縣大埔鄉，早年隨家人北上定居中和，育有兩子一女。他從政逾30年，曾自民國75年起連任四屆台北縣中和市民代表、兩屆台北縣議員，直轄市升格後再任新北市議員第一、二屆。83年加入民進黨後，曾兩度出任黨團總召，也在蔡英文競選新北市長及總統期間擔任副總幹事，政治歷程豐富。107年張瑞山交棒給女兒張維倩，退居幕後擔任顧問，張維倩後續順利當選第三、四屆新北市議員。

▲▼新北市議員張維倩。（圖／翻攝自Facebook／張維倩）

▲新北市議員張維倩。（圖／翻攝自Facebook／張維倩）

張維倩在追悼文中回憶父親自她有記憶以來便任職民代，家中選舉時總是熱鬧非凡，親朋好友齊聚助選。她提到，父親一直支持她求學與事業發展，從畢業典禮到律師事務所開業、訂婚與懷孕期間，無不給予悉心照料與鼓勵。

張維倩寫道，父親最後日子仍關心她的工作，叮囑她要努力完成職務，不辜負鄉親期望。她表示，父親的正直、善良以及對服務社會的熱忱，將永存心中，也會在她的生命裡繼續延續。

張維倩感性表示：「親愛的爸爸，祢是我的山。謝謝祢的養育，也謝謝祢最後努力留給我陪伴的時間。今生父女無悔，若有來世，也希望能再做您的女兒，延續這份緣分。」

張瑞山

