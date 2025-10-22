　
快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

（圖／氣象署）

▲最新衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

受到東北季風及低氣壓影響，北部豪大雨不斷，而今天（22日）全台均正常上班上課，僅台北市、宜蘭縣、花蓮縣部分學校除外。根據中央氣象署今天清晨4時「最新雨量預測」，今早8時至周二早8時，共有4縣市雨量達停班課標準，包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣。

►雨量停班課達標地區

台北市山區 200-400毫米（標準350毫米）
新北市山區 200-400毫米（標準350毫米）
桃園市山區 150-250毫米（標準200毫米）
宜蘭縣山區 250-450毫米（標準350毫米）

▼最新雨量預測。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／人事行政總處）

▲▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

►今日停班停課一覽

北部地區

台北市：正常上班上課北市士林區平等國民小學、陽明山國民小學、湖田實驗國民小學、溪山實驗國民小學、台北復臨美國學校停班停課。

新北市：正常上班上課。

基隆市：正常上班上課。

桃園市：正常上班上課。

新竹市：正常上班上課。

新竹縣：正常上班上課。

中部地區

苗栗縣：正常上班上課。

台中市：正常上班上課。

彰化縣：正常上班上課。

南投縣：正常上班上課。

雲林縣：正常上班上課。

南部地區

嘉義縣：正常上班上課。

嘉義市：正常上班上課。

台南市：正常上班上課。

高雄市：正常上班上課。

屏東縣：正常上班上課。

東部地區

宜蘭縣：正常上班上課。大同鄉四季國民小學、大同鄉四季國民小學（茂安分班）、大同鄉四季國民小學英士分校、大同鄉南山國民小學、頭城鎮大里里、合興里（含大溪國小）、蘇澳鎮永春里、永樂里停班停課

花蓮縣：正常上班上課。秀林鄉大天祥地區（太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原）、秀林鄉崇德村第13鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）、秀林鄉富世村第12鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）、秀林鄉富世村第1鄰部分家戶（指經鄉公所通知的可樂社區撤離戶）、秀林鄉富世村第9鄰（指經鄉公所通知的民樂社區撤離戶）停班停課

台東縣：正常上班上課。

外島地區

澎湖縣：正常上班上課。

連江縣：正常上班上課。

金門縣：正常上班上課。

快訊／坤達涉「閃兵」今晨抵桃機　檢警馬上拘提
台北市今雨量達停班課標準「蔣萬安卻靜悄悄」　臉書仍被灌爆
坤達清晨5：30返抵桃園機場　檢警準備拘提！
今晨「國家警報大響」驚醒　已觀測7.5米巨浪
快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

今晨「國家警報大響」驚醒　已觀測7.5米巨浪

今晨「國家警報大響」驚醒　已觀測7.5米巨浪

受到東北季風及低氣壓影響，北部豪大雨不斷，中央氣象署也持續對19縣市發布「陸上強風特報」，許多人收到「易有10級強陣風」的國家級警報；而桃園沿海民眾從周二晚到今天清晨，也陸續收到「沿海巨浪告警」的國家警報，驚醒不少人。

快訊／吹11級強風　「雙北超大豪雨」5縣市豪大雨

快訊／吹11級強風　「雙北超大豪雨」5縣市豪大雨

3地區豪雨紫紅一片　台灣旁現輸水怪

3地區豪雨紫紅一片　台灣旁現輸水怪

澎湖恐怖12級強風！國家警報大響

澎湖恐怖12級強風！國家警報大響

上下夾攻台灣　紫爆雨+11級強風

上下夾攻台灣　紫爆雨+11級強風

