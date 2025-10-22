快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

▲最新衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

受到東北季風及低氣壓影響，北部豪大雨不斷，而今天（22日）全台均正常上班上課，僅台北市、宜蘭縣、花蓮縣部分學校除外。根據中央氣象署今天清晨4時「最新雨量預測」，今早8時至周二早8時，共有4縣市雨量達停班課標準，包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣。

►雨量停班課達標地區

台北市山區 200-400毫米（標準350毫米）

新北市山區 200-400毫米（標準350毫米）

桃園市山區 150-250毫米（標準200毫米）

宜蘭縣山區 250-450毫米（標準350毫米）

▼最新雨量預測。（圖／氣象署）



依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／人事行政總處）



►今日停班停課一覽

北部地區

台北市：正常上班上課。北市士林區平等國民小學、陽明山國民小學、湖田實驗國民小學、溪山實驗國民小學、台北復臨美國學校停班停課。



新北市：正常上班上課。



基隆市：正常上班上課。



桃園市：正常上班上課。



新竹市：正常上班上課。



新竹縣：正常上班上課。

中部地區

苗栗縣：正常上班上課。



台中市：正常上班上課。



彰化縣：正常上班上課。



南投縣：正常上班上課。



雲林縣：正常上班上課。

南部地區

嘉義縣：正常上班上課。



嘉義市：正常上班上課。



台南市：正常上班上課。



高雄市：正常上班上課。



屏東縣：正常上班上課。

東部地區

宜蘭縣：正常上班上課。大同鄉四季國民小學、大同鄉四季國民小學（茂安分班）、大同鄉四季國民小學英士分校、大同鄉南山國民小學、頭城鎮大里里、合興里（含大溪國小）、蘇澳鎮永春里、永樂里停班停課 。



花蓮縣：正常上班上課。秀林鄉大天祥地區（太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原）、秀林鄉崇德村第13鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）、秀林鄉富世村第12鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）、秀林鄉富世村第1鄰部分家戶（指經鄉公所通知的可樂社區撤離戶）、秀林鄉富世村第9鄰（指經鄉公所通知的民樂社區撤離戶）停班停課。



台東縣：正常上班上課。

外島地區

澎湖縣：正常上班上課。



連江縣：正常上班上課。



金門縣：正常上班上課。